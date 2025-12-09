Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Ingin mencari tempat wisata yang seru buat liburan akhir tahun bersama keluarga?

Umbul Pengging di Boyolali, Jawa Tengah, bisa menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin berlibur singkat 3–4 jam dengan biaya terjangkau.

Bagian depan di Umbul Pengging, Boyolali, Jawa Tengah (Tribunnews)

Umbul Pengging merupakan pemandian bersejarah peninggalan Raja Solo Pakubuwana X.

Kawasan pemandian Tirtomarto sejak dahulu dimanfaatkan keluarga Keraton Surakarta untuk berendam, bermeditasi, hingga menenangkan diri.

Hingga kini, Umbul Pengging masih mempertahankan suasana khas kerajaan yang kental dengan nilai budaya.

Suasana Bersejarah yang Masih Terjaga

Saat memasuki kawasan Umbul Pengging, pengunjung langsung merasakan atmosfer tenang dengan pepohonan rindang dan udara sejuk khas daerah lereng gunung.

Suara gemericik air dari sumber mata air alami membuat suasana semakin nyaman untuk keluarga yang ingin rehat sejenak dari kesibukan kota.

Kompleks pemandian ini memiliki beberapa kolam alami atau umbul yang dahulu digunakan keluarga kerajaan, mulai dari Umbul Temanten, Umbul Ngabean, hingga Umbul Duda.

Masing-masing memiliki karakter air yang jernih, dingin, dan kaya mineral.

Warga setempat meyakini air di umbul ini memiliki manfaat untuk relaksasi dan membantu menyegarkan tubuh.

Bagi anak-anak, berenang di kolam alami menjadi pengalaman berbeda dibanding kolam renang biasa.

Selain bermain air, mereka juga bisa mempelajari sejarah lokal tentang tempat berendam para bangsawan zaman dahulu.

Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

Umbul Pengging termasuk destinasi yang ramah keluarga dan ramah kantong.

Harga tiket masuknya cukup terjangkau: