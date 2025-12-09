Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liburan Akhir Tahun

Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu

Rencanakan liburan akhir tahun keluarga ke Umbul Pengging Boyolali dengan bujet hanya Rp 129.000. Itinerary seru 3–4 jam siap dicoba!

Penulis: Ambar Purwaningrum
Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu
Tribunnews
Pemandangan Umbul Pengging di Boyolali, Jawa Tengah untuk wisata seru bersama keluarga 

TRIBUNNEWS.COM - Ingin mencari tempat wisata yang seru buat liburan akhir tahun bersama keluarga?

Umbul Pengging di Boyolali, Jawa Tengah, bisa menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin berlibur singkat 3–4 jam dengan biaya terjangkau.

Baca juga: Kolaborasi UNS dan Unisri Kembangkan Digiwisata Kerajinan Tembaga di Cepogo Boyolali

Bagian depan di Umbul Pengging, Boyolali, Jawa Tengah
Bagian depan di Umbul Pengging, Boyolali, Jawa Tengah (Tribunnews)

Baca juga: 3 Tempat Wisata di Boyolali yang Lagi Hits, Jajal Keseruan Liburan ke Cepogo Cheese Park

Umbul Pengging merupakan pemandian bersejarah peninggalan Raja Solo Pakubuwana X. 

Kawasan pemandian Tirtomarto sejak dahulu dimanfaatkan keluarga Keraton Surakarta untuk berendam, bermeditasi, hingga menenangkan diri. 
Hingga kini, Umbul Pengging masih mempertahankan suasana khas kerajaan yang kental dengan nilai budaya.

Suasana Bersejarah yang Masih Terjaga

Saat memasuki kawasan Umbul Pengging, pengunjung langsung merasakan atmosfer tenang dengan pepohonan rindang dan udara sejuk khas daerah lereng gunung. 

Suara gemericik air dari sumber mata air alami membuat suasana semakin nyaman untuk keluarga yang ingin rehat sejenak dari kesibukan kota.

Kompleks pemandian ini memiliki beberapa kolam alami atau umbul yang dahulu digunakan keluarga kerajaan, mulai dari Umbul Temanten, Umbul Ngabean, hingga Umbul Duda. 

Masing-masing memiliki karakter air yang jernih, dingin, dan kaya mineral. 

Warga setempat meyakini air di umbul ini memiliki manfaat untuk relaksasi dan membantu menyegarkan tubuh.

Bagi anak-anak, berenang di kolam alami menjadi pengalaman berbeda dibanding kolam renang biasa. 

Selain bermain air, mereka juga bisa mempelajari sejarah lokal tentang tempat berendam para bangsawan zaman dahulu.

Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

Umbul Pengging termasuk destinasi yang ramah keluarga dan ramah kantong. 

Harga tiket masuknya cukup terjangkau:

  • Hari biasa: Rp 3.500/orang
  • Hari libur & perayaan: Rp 4.500/orang
TribunTravel.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Jawa Tengah
Boyolali
Umbul Pengging
itinerary
liburan akhir tahun
Tribunnews
