Harga Tiket Masuk Taman Pintar Jogja Desember 2025 untuk Liburan Keluarga
Harga tiket masuk Taman Pintar Yogyakarta Desember 2025, lengkap dengan wahana, jam operasional, dan panduan liburan keluarga seru di Jogja.
Penulis: Ambar Purwaningrum
TRIBUNNEWS.COM - Memasuki bulan Desember, Jogja kembali dipadati wisatawan yang mulai memanfaatkan liburan akhir tahun.
Jika kamu berencana mengajak anak liburan sambil belajar, Taman Pintar Yogyakarta menjadi satu tempat yang tidak boleh dilewatkan.
Berada di pusat kota, Taman Pintar Yogyakarta menawarkan pengalaman edukatif yang dibalut permainan interaktif, sehingga anak-anak bisa belajar sains dan teknologi dengan cara yang lebih menyenangkan.
Taman Pintar bukan sekadar ruang bermain.
Setiap zona yang ada di dalamnya memang dirancang untuk memperkenalkan pengetahuan dasar kepada anak-anak lewat alat peraga, eksperimen sederhana, hingga pertunjukan visual.
Pembelajaran terasa lebih ringan, tanpa membuat anak merasa sedang berada di ruang kelas.
Menjelang liburan akhir tahun, kunjungan ke Taman Pintar Yogyakarta biasanya meningkat karena banyak keluarga yang berburu destinasi ramah anak di area kota.
Berikut rangkuman lengkap mengenai daya tarik, tiket, hingga lokasi Taman Pintar Yogyakarta sebagai referensi sebelum kamu datang.
Ragam Daya Tarik yang Bisa Dijelajahi
1. Wahana Bahari
Wahana sederhana tetapi seru ini mengajak pengunjung menaiki kapal mini yang mengelilingi area perairan buatan.
Anak-anak dapat merasakan pengalaman berlayar sambil mengenal lingkungan air dalam skala kecil.
2. Zona Pengelolaan Sampah
Zona ini menghadirkan edukasi mengenai pengolahan sampah organik lewat empat metode berbeda, seperti biopori hingga Black Soldier Fly (BSF).
Informasi visual yang dicantumkan membuat anak-anak lebih mudah memahami cara kerja pengolahan sampah. Zona ini dapat diakses gratis.
