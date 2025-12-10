Harga Tiket Masuk Taman Pintar Jogja Desember 2025 untuk Liburan Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki bulan Desember, Jogja kembali dipadati wisatawan yang mulai memanfaatkan liburan akhir tahun.

Jika kamu berencana mengajak anak liburan sambil belajar, Taman Pintar Yogyakarta menjadi satu tempat yang tidak boleh dilewatkan.

Taman Pintar, satu tempat wisata ramah anak di Jogja buat liburan akhir tahun (Dok. Taman Pintar)

Berada di pusat kota, Taman Pintar Yogyakarta menawarkan pengalaman edukatif yang dibalut permainan interaktif, sehingga anak-anak bisa belajar sains dan teknologi dengan cara yang lebih menyenangkan.

Taman Pintar bukan sekadar ruang bermain.

Setiap zona yang ada di dalamnya memang dirancang untuk memperkenalkan pengetahuan dasar kepada anak-anak lewat alat peraga, eksperimen sederhana, hingga pertunjukan visual.

Pembelajaran terasa lebih ringan, tanpa membuat anak merasa sedang berada di ruang kelas.

Menjelang liburan akhir tahun, kunjungan ke Taman Pintar Yogyakarta biasanya meningkat karena banyak keluarga yang berburu destinasi ramah anak di area kota.

Berikut rangkuman lengkap mengenai daya tarik, tiket, hingga lokasi Taman Pintar Yogyakarta sebagai referensi sebelum kamu datang.

Ragam Daya Tarik yang Bisa Dijelajahi

1. Wahana Bahari

Wahana sederhana tetapi seru ini mengajak pengunjung menaiki kapal mini yang mengelilingi area perairan buatan.

Anak-anak dapat merasakan pengalaman berlayar sambil mengenal lingkungan air dalam skala kecil.

2. Zona Pengelolaan Sampah

Zona ini menghadirkan edukasi mengenai pengolahan sampah organik lewat empat metode berbeda, seperti biopori hingga Black Soldier Fly (BSF).

Informasi visual yang dicantumkan membuat anak-anak lebih mudah memahami cara kerja pengolahan sampah. Zona ini dapat diakses gratis.