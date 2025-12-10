Itinerary Kebun Raya Kendari Buat Liburan Keluarga, Bujet Rp 80 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang akhir tahun, banyak keluarga mencari tempat liburan yang nyaman, sejuk, dan bisa memberikan pengalaman edukatif untuk anak-anak.

Kebun Raya Kendari, yang berada di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menawarkan pengalaman seru untuk liburan singkat 3–4 jam.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kota Kendari Hari Ini Jumat, 28 November 2025: Siang hingga Malam Hujan Ringan

Spot foto Instagramable menanti di setiap sudut Kebun Raya Kendari. (Tribunnews)

Baca juga: Lonjakan Minat Wisata Picu Gelaran Festival Travel di Jakarta: Transaksi Wisata Naik 12 Persen

Berada tidak jauh dari pusat kota, Kebun Raya Kendari menghadirkan suasana alam yang asri dan udara segar.

Pepohonan rindang, taman etnobotani, sungai buatan, dan area bermain anak menjadikannya tempat ideal untuk bersantai sambil mengenalkan anak-anak pada lingkungan hijau.

Banyak spot foto menarik juga membuat momen liburan keluarga semakin berkesan.

Itinerary 3–4 Jam di Kebun Raya Kendari

08.00 WITA – Kedatangan dan Jalan Santai

Rekomendasi Untuk Anda

Begitu tiba, keluarga akan langsung disambut udara segar dan pohon-pohon rindang.

Rute utama taman memungkinkan anak-anak bergerak bebas sambil tetap diawasi orang tua.

Nikmati jalan santai menyusuri taman etnobotani dan berbagai koleksi tanaman yang tertata rapi.

Tiket masuk: Rp 5.000 per orang (2 dewasa + 2 anak = Rp 20.000)

Parkir: Mobil Rp 10.000, Motor Rp 5.000

08.30 WITA – Eksplorasi Taman dan Spot Foto

Kebun Raya Kendari memiliki beberapa taman menarik, seperti Taman Ultrabasa yang ceria, Rumah Anggrek, dan Taman Pakuli.

Jembatan Camping Ground dan Menara Pandang menawarkan panorama luas kebun, sempurna untuk foto keluarga.