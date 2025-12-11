Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet
Ikuti itinerary liburan akhir tahun di Cigwa Wisata Bogor: seru, edukatif, cocok untuk keluarga, plus tips bujet praktis.
Penulis: Ambar Purwaningrum
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah kesejukan Puncak Bogor Jawa Barat, Cigwa Wisata hadir sebagai destinasi liburan keluarga yang menawarkan pengalaman berbeda.
Cigwa Wisata memadukan hiburan, edukasi, konservasi, dan keindahan alam buatan, sehingga anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan hewan sambil belajar tentang alam.
Awalnya sebuah villa keluarga, kini Cigwa Wisata berkembang menjadi taman hiburan dan konservasi modern.
Villa bergaya Santorini dengan dominasi putih-biru menjadi ikon tempat ini, menciptakan nuansa Eropa Timur yang Instagramable.
Sementara Cave Hotel menghadirkan konsep gua modern yang memanfaatkan tebing alami di sekitar area.
Ikon utama Cigwa adalah kolam mata air alami terbesar di Puncak, menawarkan kesegaran dan ketenangan untuk seluruh keluarga.
Itinerary Liburan Keluarga 1 Hari di Cigwa Wisata
Berikut panduan menikmati liburan akhir tahun di Cigwa Wisata untuk 2 dewasa dan 2 anak:
08.00 WIB – Kedatangan dan Pembukaan Hari
Setibanya di Cigwa Wisata, keluarga disambut udara sejuk dan pemandangan hijau.
Tiket terusan plus Rp 125.000 per orang memberikan akses ke seluruh wahana utama, termasuk:
- Rabbit Garden
- Kursi Sultan
- Gokart Racing & Green Gokart
- Bebek Gowes
- Flying Fox
- Jungle Ride & Becak Mini
- Cigwa Pool
- Berkuda
- Welcome drink & snack
Parkir sudah termasuk tiket, memudahkan keluarga memulai hari tanpa repot.
08.30 WIB – Edukasi dan Interaksi Hewan
Anak-anak bisa belajar sambil bermain di Rabbit Garden, memberi makan kelinci, dan mengenal hewan jinak lainnya.
Tersedia juga peternakan kambing dan aviari untuk menambah pengalaman edukatif.
