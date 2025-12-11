Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah kesejukan Puncak Bogor Jawa Barat, Cigwa Wisata hadir sebagai destinasi liburan keluarga yang menawarkan pengalaman berbeda.

Cigwa Wisata memadukan hiburan, edukasi, konservasi, dan keindahan alam buatan, sehingga anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan hewan sambil belajar tentang alam.

Anak-anak bermain di kolam mata air alami terbesar di Cigwa Wisata, Puncak Bogor (Tribunnews)

Awalnya sebuah villa keluarga, kini Cigwa Wisata berkembang menjadi taman hiburan dan konservasi modern.

Villa bergaya Santorini dengan dominasi putih-biru menjadi ikon tempat ini, menciptakan nuansa Eropa Timur yang Instagramable.

Sementara Cave Hotel menghadirkan konsep gua modern yang memanfaatkan tebing alami di sekitar area.

Ikon utama Cigwa adalah kolam mata air alami terbesar di Puncak, menawarkan kesegaran dan ketenangan untuk seluruh keluarga.

Itinerary Liburan Keluarga 1 Hari di Cigwa Wisata

Berikut panduan menikmati liburan akhir tahun di Cigwa Wisata untuk 2 dewasa dan 2 anak:

08.00 WIB – Kedatangan dan Pembukaan Hari

Setibanya di Cigwa Wisata, keluarga disambut udara sejuk dan pemandangan hijau.

Tiket terusan plus Rp 125.000 per orang memberikan akses ke seluruh wahana utama, termasuk:

Rabbit Garden

Kursi Sultan

Gokart Racing & Green Gokart

Bebek Gowes

Flying Fox

Jungle Ride & Becak Mini

Cigwa Pool

Berkuda

Welcome drink & snack

Parkir sudah termasuk tiket, memudahkan keluarga memulai hari tanpa repot.

08.30 WIB – Edukasi dan Interaksi Hewan

Anak-anak bisa belajar sambil bermain di Rabbit Garden, memberi makan kelinci, dan mengenal hewan jinak lainnya.

Tersedia juga peternakan kambing dan aviari untuk menambah pengalaman edukatif.