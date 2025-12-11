Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liburan Akhir Tahun

Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet

Ikuti itinerary liburan akhir tahun di Cigwa Wisata Bogor: seru, edukatif, cocok untuk keluarga, plus tips bujet praktis.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in Itinerary Cigwa Wisata Bogor Buat Liburan Akhir Tahun Keluarga, Cek Bujet
Tribunnews
Villa bergaya Santorini di Cigwa Wisata, Puncak, Bogor, Jawa Barat menjadi spot foto favorit keluarga 

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah kesejukan Puncak Bogor Jawa Barat, Cigwa Wisata hadir sebagai destinasi liburan keluarga yang menawarkan pengalaman berbeda. 

Cigwa Wisata memadukan hiburan, edukasi, konservasi, dan keindahan alam buatan, sehingga anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan hewan sambil belajar tentang alam.

Baca juga: Kemenhut Segel 29 Villa dan Taman Wisata di Bogor Jawa Barat, Siapkan Sanksi Pembongkaran

Anak-anak bermain di kolam mata air alami terbesar di Cigwa Wisata, Puncak Bogor
Anak-anak bermain di kolam mata air alami terbesar di Cigwa Wisata, Puncak Bogor (Tribunnews)

Baca juga: Polusi Udara Jakarta Parah, Cari Udara Segar ke 7 Tempat Wisata di Bogor

Awalnya sebuah villa keluarga, kini Cigwa Wisata berkembang menjadi taman hiburan dan konservasi modern. 

Villa bergaya Santorini dengan dominasi putih-biru menjadi ikon tempat ini, menciptakan nuansa Eropa Timur yang Instagramable. 

Sementara Cave Hotel menghadirkan konsep gua modern yang memanfaatkan tebing alami di sekitar area. 

Ikon utama Cigwa adalah kolam mata air alami terbesar di Puncak, menawarkan kesegaran dan ketenangan untuk seluruh keluarga.

Itinerary Liburan Keluarga 1 Hari di Cigwa Wisata

Rekomendasi Untuk Anda

Berikut panduan menikmati liburan akhir tahun di Cigwa Wisata untuk 2 dewasa dan 2 anak:

08.00 WIB – Kedatangan dan Pembukaan Hari

Setibanya di Cigwa Wisata, keluarga disambut udara sejuk dan pemandangan hijau. 

Tiket terusan plus Rp 125.000 per orang memberikan akses ke seluruh wahana utama, termasuk:

  • Rabbit Garden
  • Kursi Sultan
  • Gokart Racing & Green Gokart
  • Bebek Gowes
  • Flying Fox
  • Jungle Ride & Becak Mini
  • Cigwa Pool
  • Berkuda
  • Welcome drink & snack

Parkir sudah termasuk tiket, memudahkan keluarga memulai hari tanpa repot.

08.30 WIB – Edukasi dan Interaksi Hewan

Anak-anak bisa belajar sambil bermain di Rabbit Garden, memberi makan kelinci, dan mengenal hewan jinak lainnya. 

Tersedia juga peternakan kambing dan aviari untuk menambah pengalaman edukatif.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Jawa Barat
Bogor
Puncak
Cigwa Wisata
itinerary
liburan akhir tahun
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#Liburan Akhir Tahun

Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu

Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu

Jadwal Kereta Panoramic Desember 2024 Spesial Libur Akhir Tahun, Cek Rute dan Waktu Keberangkatan

Jadwal Kereta Panoramic Desember 2024 Spesial Libur Akhir Tahun, Cek Rute dan Waktu Keberangkatan

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas