5 Tempat Wisata Terbaik di Sleman Jogja untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Liburan akhir tahun semakin dekat dan banyak keluarga mulai mencari destinasi yang seru namun tetap ramah anak.

Jika kamu ingin berlibur tanpa harus jauh dari pusat Kota Jogja, Kabupaten Sleman bisa menjadi pilihan tepat.

Sleman dikenal memiliki banyak tempat wisata edukatif, penuh hiburan, dan menawarkan suasana alam yang sejuk.

Mulai wisata bertema petualangan di lereng Merapi hingga taman rekreasi keluarga, Sleman menyediakan beragam aktivitas yang cocok dinikmati bareng anak-anak.

Selain akses yang mudah, fasilitas yang lengkap juga membuat Sleman semakin diminati wisatawan lokal maupun luar daerah.

Berikut TribunTravel merangkum 5 tempat wisata terbaik di Sleman Jogja yang cocok untuk liburan akhir tahun bersama anak lengkap dengan harga tiket, jam buka, hingga lokasi.

1. Agrowisata Bhumi Merapi

Agrowisata Bhumi Merapi, satu tempat wisata terbaik di Sleman Jogja yang cocok untuk liburan akhir tahun bersama anak. (Tribun Jogja / Susilo Wahid)

Agrowisata Bhumi Merapi menjadi destinasi keluarga yang memadukan rekreasi dan edukasi.

Tempat ini menawarkan spot foto instagramable bernuansa Santorini, area edukasi pertanian, dan interaksi dengan hewan seperti kelinci, kambing, dan domba.

Anak-anak bisa belajar berkebun hingga memberi pakan hewan.

Harga Tiket Masuk

Weekday: Rp 30.000

Weekend: Rp 35.000

Jam Buka

Setiap hari pukul 09.00–17.00 WIB

Lokasi

Jalan Kaliurang Km 20, Hargobinangun, Pakem, Sleman.