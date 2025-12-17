7 Kafe 24 Jam di Malang untuk Nugas dan Nongkrong Tengah Malam

TRIBUNNEWS.COM - Suasana malam di Malang, Jawa Timur, selalu punya cerita sendiri, terutama bagi kamu yang mencari kafe 24 jam untuk sekadar nongkrong atau menyelesaikan tugas hingga larut malam.

Sebagai kota pelajar, Malang dikenal memiliki banyak coffee shop dengan konsep nyaman yang buka non-stop.

Kopi Studio 24 Sarangan, satu kafe 24 jam di Malang (Instagram/kopistudio24)

Tak hanya mahasiswa, pekerja remote hingga komunitas kreatif juga kerap menjadikan kafe 24 jam di Malang sebagai ruang produktif favorit.

Fasilitas seperti WiFi, colokan listrik, kursi nyaman, dan suasana yang relatif tenang membuat waktu begadang terasa lebih santai.

Pilihan menu kopi dan camilan yang beragam juga jadi nilai tambah, apalagi dengan harga yang masih ramah di kantong.

Berikut 7 kafe 24 jam di Malang yang cocok untuk nugas maupun nongkrong tengah malam.

1. Kopi Studio 24 Sarangan

Kopi Studio 24 Sarangan menjadi satu kafe 24 jam favorit di kawasan Lowokwaru.

Suasananya santai dan sering dipadati mahasiswa yang mengerjakan tugas hingga dini hari.

Lokasi: Jalan Sarangan No.19, Lowokwaru, Kota Malang

Menu: latte, americano, cold brew, green tea, aneka geprek

Estimasi harga: mulai Rp 7 ribuan

2. Lupa Lelah Cafe

Lupa Lelah Cafe menawarkan konsep sederhana namun nyaman untuk begadang.

Tempat ini kerap jadi pilihan nugas malam karena suasananya tidak terlalu ramai.