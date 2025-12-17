Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

7 Kafe 24 Jam di Malang untuk Nugas dan Nongkrong Tengah Malam

Cari kafe 24 jam di Malang? Ini rekomendasi tempat nyaman buat nugas dan nongkrong tengah malam, lengkap dengan menu dan estimasi harga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ambar Purwaningrum
zoom-in 7 Kafe 24 Jam di Malang untuk Nugas dan Nongkrong Tengah Malam
Instagram/kopistudio24
Kopi Studio 24 Sarangan, satu kafe 24 jam di Malang buat nongkrong 

TRIBUNNEWS.COM - Suasana malam di Malang, Jawa Timur, selalu punya cerita sendiri, terutama bagi kamu yang mencari kafe 24 jam untuk sekadar nongkrong atau menyelesaikan tugas hingga larut malam.

Sebagai kota pelajar, Malang dikenal memiliki banyak coffee shop dengan konsep nyaman yang buka non-stop. 

Baca juga: Gandeng UMKM, Daihatsu Rangkul Komunitas Lewat Kumpul Sahabat Malang 2025

Kopi Studio 24 Sarangan, satu kafe 24 jam di Malang
Kopi Studio 24 Sarangan, satu kafe 24 jam di Malang (Instagram/kopistudio24)

Tak hanya mahasiswa, pekerja remote hingga komunitas kreatif juga kerap menjadikan kafe 24 jam di Malang sebagai ruang produktif favorit.

Fasilitas seperti WiFi, colokan listrik, kursi nyaman, dan suasana yang relatif tenang membuat waktu begadang terasa lebih santai. 

Baca juga: Hibriditas Budaya Bantengan Mberot di Malang

Pilihan menu kopi dan camilan yang beragam juga jadi nilai tambah, apalagi dengan harga yang masih ramah di kantong.

Berikut 7 kafe 24 jam di Malang yang cocok untuk nugas maupun nongkrong tengah malam.

1. Kopi Studio 24 Sarangan

Rekomendasi Untuk Anda

Kopi Studio 24 Sarangan menjadi satu kafe 24 jam favorit di kawasan Lowokwaru. 

Suasananya santai dan sering dipadati mahasiswa yang mengerjakan tugas hingga dini hari.

Lokasi: Jalan Sarangan No.19, Lowokwaru, Kota Malang

Menu: latte, americano, cold brew, green tea, aneka geprek

Estimasi harga: mulai Rp 7 ribuan

2. Lupa Lelah Cafe

Lupa Lelah Cafe menawarkan konsep sederhana namun nyaman untuk begadang. 

Tempat ini kerap jadi pilihan nugas malam karena suasananya tidak terlalu ramai.

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Metropolitan

Akhir Karier 2 Anggota Polisi Pengeroyok Debt Collector di Kalibata

Sumber: TribunTravel.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
Jawa Timur
Malang
Kopi Studio 24 Sarangan
Lupa Lelah Cafe
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga

Influencer dan Ibu-Ibu Surabaya Kolaborasi Masak Massal, 10.000 Ayam Krispi Dibagikan Gratis

Influencer dan Ibu-Ibu Surabaya Kolaborasi Masak Massal, 10.000 Ayam Krispi Dibagikan Gratis

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas