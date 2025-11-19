Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Lonjakan Komoditas Unggulan Tegaskan Peran Strategis Pelabuhan

Komoditas unggulan dorong pelabuhan strategis jadi motor ekonomi nasional, menegaskan daya saing Indonesia global.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Lonjakan Komoditas Unggulan Tegaskan Peran Strategis Pelabuhan
HO
PELABUHAN - Dermaga strategis jadi nadi logistik nasional, komoditas unggulan dorong pelabuhan Indonesia tampil di panggung global. 

Rike Pramestie Wulandary

Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas April 2024-Sekarang

Secretary of Board of Commissioners Januari 2023-Sekarang

Pengalaman di PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia dan PT Pertamina 

Riwayat Pendidikan

Universitas Trisakti S1 Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis 2000-2004

S2 Monash University Jurusan Hukum Bisnis Internasional, Perdagangan dan Komersial 

Rekomendasi Untuk Anda

Komoditas unggulan seperti kopi, udang, karet, hingga pisang bukan sekadar produk dagang. 

Ia adalah simbol kekuatan ekonomi daerah yang menegaskan peran pelabuhan strategis sebagai nadi logistik nasional. 

Lonjakan arus petikemas di enam pelabuhan besar sepanjang 2025 menunjukkan bahwa dermaga bukan hanya tempat bongkar muat, tetapi juga arena penentu daya saing Indonesia di panggung global.

Enam pelabuhan tersebut, yaitu 

Pelabuhan Tanjung Priok – Jakarta

Pelabuhan Pontianak – Kalimantan Barat

Pelabuhan Panjang – Lampung

Pelabuhan Palembang – Sumatera Selatan

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
pelabuhan
komoditas
petikemas
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Eksportir Komoditas Unggulan Didorong Manfaatkan Perjanjian Dagang RI-Peru

Eksportir Komoditas Unggulan Didorong Manfaatkan Perjanjian Dagang RI-Peru

Praktik Tambang Ilegal Bisa Picu Kelebihan Produksi, Harga Komoditas Jatuh

Praktik Tambang Ilegal Bisa Picu Kelebihan Produksi, Harga Komoditas Jatuh

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas