Lonjakan Komoditas Unggulan Tegaskan Peran Strategis Pelabuhan

Rike Pramestie Wulandary

Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas April 2024-Sekarang

Secretary of Board of Commissioners Januari 2023-Sekarang

Pengalaman di PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia dan PT Pertamina

Riwayat Pendidikan

Universitas Trisakti S1 Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis 2000-2004

S2 Monash University Jurusan Hukum Bisnis Internasional, Perdagangan dan Komersial

