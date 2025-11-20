Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Menjaga Kedaulatan Data Pemilih

Perlindungan data pribadi jadi kunci keadilan pemilu. UU PDP harus jadi benteng cegah penyalahgunaan data pemilih.

Editor: Glery Lazuardi
BENNY SABDO - Menjaga kedaulatan data pemilih demi pemilu yang adil dan bebas manipulasi. 

Benny Sabdo  

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta

Anggota Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia 

Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Peran dan Kiprah Jabatan

Anggota Bawaslu DKI Jakarta, sebelumnya juga pernah menjadi Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Divisi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, bertugas memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi dan menangani pelanggaran pemilu.

Aktivitas

Aktif dalam pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pemilu melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

Pada 11 November 2025 lalu, saya berdiskusi mendalam bersama peneliti ELSAM dan PERLUDEM tentang perlindungan data pribadi. 

Pada intinya perlindungan data pribadi perlu dijaga supaya tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam kontestasi pemilu. 

Pemilu adalah proses krusial yang menuntut transparansi, namun pada saat yang sama, melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam skala masif. 

Mulai dari DPT yang berisi nama lengkap, NIK, alamat, hingga data biometrik yang dikumpulkan untuk verifikasi. 

 Setiap pemilu adalah perhelatan data besar. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) seharusnya menjadi benteng perlindungan. 

Namun, dalam konteks pemilu, perlindungan tersebut menghadapi tantangan pelik.

Data pemilih
Benny Sabdo
Bawaslu
Pemilu 2029 Terancam Deepfake dan Isu SARA, Mafindo: Ini Skenario Terburuk

Pemilu 2029 Terancam Deepfake dan Isu SARA, Mafindo: Ini Skenario Terburuk

Tantangan AI di Pemilu 2029, Bawaslu Berjuang di Tengah Keterbatasan Anggaran

Tantangan AI di Pemilu 2029, Bawaslu Berjuang di Tengah Keterbatasan Anggaran

