Pengabdian Masyarakat ITB Lahirkan Egrek Ergonomis di Wonorejo

ITB hadir di Wonorejo dengan inovasi egrek ergonomis, tingkatkan produktivitas petani sawit dan kurangi risiko cedera kerja.

Editor: Glery Lazuardi
Pengabdian Masyarakat ITB Lahirkan Egrek Ergonomis di Wonorejo
ITB
PENGABDIAN MASYARAKAT ITB - Tim ITB kenalkan egrek ergonomis di Desa Wonorejo, bantu petani sawit panen lebih aman dan produktif 

ITB 

Nama: Institut Teknologi Bandung (ITB)  

Status: Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  

ITB merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1959. Sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi, ITB berkomitmen menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Program Pengabdian Masyarakat dilakukan di  Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada 10–11 Oktober 2025. 

Egrek Ergonomis: Alat panen kelapa sawit dengan bilah pisau di ujung batang panjang, dirancang agar lebih aman, nyaman, dan efisien.
Ketua Program: Prof. Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE., Ph.D., CPE (Fakultas Teknologi Industri ITB). 

Dampak dari pengabdian masyarakat berupa memberikan solusi teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan. Membuka peluang kolaborasi jangka panjang antara ITB dan komunitas lokal. Menjadi contoh nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo dengan menghadirkan inovasi egrek ergonomis bagi petani sawit.  

Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko cedera kerja, sehingga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor perkebunan. 

ITB adalah Institut Teknologi Bandung, salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Pengabdian masyarakat dilakukan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Tujuannya adalah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. 

Setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu pilar utama selain pendidikan dan penelitian. 

Pada 10–11 Oktober 2025, tim ITB melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.  

Desa yang termasuk kawasan 3T ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi mata pencaharian utama warga. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari Skema Program Pengabdian Masyarakat Bottom-Up yang digagas Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB.  

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
ITB
pengabdian masyarakat
Sumatera Selatan
Wonorejo
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
20 Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE Interdisciplinary Science Rankings 2026: Ada IPB hingga UI

Prakiraan Cuaca Sumatera Selatan, Senin 24 November 2025 Besok: Mayoritas Diguyur Hujan

