Hari Guru Nasional

Guru Sejahtera dan Kompeten, Pilar Pendidikan Indonesia

Hari Guru 2025 momentum perkuat kesejahteraan dan kompetensi guru demi pendidikan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Glery Lazuardi
Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Gedung Nusantara V, guru sebagai penjaga masa depan bangsa. 

Pernyataan disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2025 bertajuk "Guru Penjaga Masa Depan Bangsa: Memperkuat Karakter, Ilmu, dan Demokrasi" di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. 

Hari Guru 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. 

Di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, penguatan kesejahteraan dan kompetensi guru harus ditempatkan sebagai prioritas utama agar kualitas pendidikan Indonesia mampu bersaing dan menjawab kebutuhan zaman.

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

guru
Hari Guru
Hari Guru Nasional
Tribunnews
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
