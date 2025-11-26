Guru Sejahtera dan Kompeten, Pilar Pendidikan Indonesia

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Informasi pribadi

Tempat/Tanggal Lahir

Bandung 24 November 1980 (umur 44)

Latar Belakang Pendidikan

Universitas Curtin, Perth

Universitas Teknologi Nanyang

Institut Pertanian Bogor

Pekerjaan

Politikus

Pernyataan disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2025 bertajuk "Guru Penjaga Masa Depan Bangsa: Memperkuat Karakter, Ilmu, dan Demokrasi" di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Hari Guru 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, penguatan kesejahteraan dan kompetensi guru harus ditempatkan sebagai prioritas utama agar kualitas pendidikan Indonesia mampu bersaing dan menjawab kebutuhan zaman.