Tribunners / Citizen Journalism
Guru Sejahtera dan Kompeten, Pilar Pendidikan Indonesia
Hari Guru 2025 momentum perkuat kesejahteraan dan kompetensi guru demi pendidikan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Editor: Glery Lazuardi
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI
Informasi pribadi
Tempat/Tanggal Lahir
Bandung 24 November 1980 (umur 44)
Latar Belakang Pendidikan
Universitas Curtin, Perth
Universitas Teknologi Nanyang
Institut Pertanian Bogor
Pekerjaan
Politikus
Pernyataan disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2025 bertajuk "Guru Penjaga Masa Depan Bangsa: Memperkuat Karakter, Ilmu, dan Demokrasi" di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Hari Guru 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, penguatan kesejahteraan dan kompetensi guru harus ditempatkan sebagai prioritas utama agar kualitas pendidikan Indonesia mampu bersaing dan menjawab kebutuhan zaman.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.