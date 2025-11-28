Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

PBNU dan Dinamika Organisasinya

Ontran-ontran PBNU: Adu Kuat Gus Yahya Vs Gus Ipul? 

Ketika Gus Yahya dan Gus Ipul adu kuat, lantas siapa yang akan keluar sebagai pemenang? 

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Ontran-ontran PBNU: Adu Kuat Gus Yahya Vs Gus Ipul? 
HO/IST
PENGURUS PBNU - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (kiri) dan Sekjen PBNU KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin PBNU periode 2022-2027. /Via Kompas.TV 

Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI) dan Tenaga Ahli DPR 2004-2014

TRIBUNNEWS.COM - Jika boleh disederhanakan, konflik internal atau ontran-ontran (kekacauan) yang kini terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah manifestasi dari adu kuat antara Gus Yahya versus Gus Ipul

Gus Yahya, Ketua Umum PBNU bernama lengkap Yahya Cholil Staquf per Rabu (26/11/2025), diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU oleh Syuriyah PBNU.

Tak lama berselang, beredar spanduk di dunia maya bertuliskan Gus Ipul,

Sekretaris Jenderal PBNU bernama lengkap Saifullah Yusuf, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PBNU

Meski isi spanduk itu sudah dibantah Gus Ipul dengan menyatakan "hoax", namun tak pelak hal itu menyisakan dua kemungkinan besar.

Pertama, sebagai harapan agar Gus Ipul benar-benar menggantikan Gus Yahya.

Rekomendasi Untuk Anda

Kedua, sebagai sindiran bahwa Gus Ipul berambisi menggantikan Gus Yahya

Dugaan sementara

Kabarnya sudah cukup lama terjadi 'perselisihan internal' di PBNU antara Gus Yahya dan Gus Ipul

Tokoh NU Mahfud MD mensinyalir konflik yang kini terjadi di internal PBNU dipicu oleh pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada NU. 

Itulah konsekuensi logis dari NU diberikan jatah tambang batubara di Kalimantan Timur, karena memang bukan ahlinya.

Ibarat kawanan semut menemukan tumpukan gula. Yang terjadi kemudian adalah perebutan.

Akhirnya, tambang bukannya menjadi berkah, melainkan justru menjadi semacam kutukan bagi NU. 

Itu pulalah konsekuensi logis dari PBNU yang banyak disusupi politikus.

Gus Yahya adalah juru bicara Abdurrahman Wahid semasa mantan Ketua Umum PBNU itu menjabat Presiden ke-4 RI. 

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU
Gus Ipul
Gus Yahya
PBNU
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#PBNU dan Dinamika Organisasinya

Petugas Keamanan Kantor PBNU Ungkap Sudah 4 Kali Kena Prank Aksi Demo

Petugas Keamanan Kantor PBNU Ungkap Sudah 4 Kali Kena Prank Aksi Demo

Surat Edaran Terkait Pemberhentian Gus Yahya Disebut Draft yang Tidak Sah

Surat Edaran Terkait Pemberhentian Gus Yahya Disebut Draft yang Tidak Sah

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas