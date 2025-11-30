Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Rumah Layak, Keluarga Sejahtera

Rumah layak jadi fondasi keluarga sejahtera, hadirkan hunian aman, sehat, nyaman, dan dukung produktivitas.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Rumah Layak, Keluarga Sejahtera
Kementerian PUPR
RUMAH - Hunian layak bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pondasi kesejahteraan dan masa depan keluarga 

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)    

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029   

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI   

Informasi pribadi   

Tempat/Tanggal Lahir   

Bandung 24 November 1980 (umur 44)  

Latar Belakang Pendidikan 

Rekomendasi Untuk Anda

Universitas Curtin, Perth   

Universitas Teknologi Nanyang

Institut Pertanian Bogor   

Pekerjaan   

Politikus 

Rumah layak menjadi pondasi penting bagi terciptanya keluarga sejahtera.  

Dengan hunian yang aman, sehat, dan nyaman, setiap anggota keluarga dapat tumbuh, belajar, serta bekerja lebih produktif.  

Program pembangunan rumah layak bukan hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. 

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
rumah
keluarga
hunian
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Pelaku Ledakan Bom SMAN 72 Jakarta Sudah Keluar dari RS Polri, Dititip ke Rumah Aman

Pelaku Ledakan Bom SMAN 72 Jakarta Sudah Keluar dari RS Polri, Dititip ke Rumah Aman

Kajian Komnas HAM: Ada Pemda yang Tak Jalankan Kewajiban Terkait Pendirian Rumah Ibadah

Kajian Komnas HAM: Ada Pemda yang Tak Jalankan Kewajiban Terkait Pendirian Rumah Ibadah

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas