Rumah Layak, Keluarga Sejahtera

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Informasi pribadi

Tempat/Tanggal Lahir

Bandung 24 November 1980 (umur 44)

Latar Belakang Pendidikan

Rekomendasi Untuk Anda

Universitas Curtin, Perth

Universitas Teknologi Nanyang

Institut Pertanian Bogor

Pekerjaan

Politikus

Rumah layak menjadi pondasi penting bagi terciptanya keluarga sejahtera.

Dengan hunian yang aman, sehat, dan nyaman, setiap anggota keluarga dapat tumbuh, belajar, serta bekerja lebih produktif.

Program pembangunan rumah layak bukan hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.