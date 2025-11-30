Tribunners / Citizen Journalism
Rumah Layak, Keluarga Sejahtera
Rumah layak jadi fondasi keluarga sejahtera, hadirkan hunian aman, sehat, nyaman, dan dukung produktivitas.
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI
Bandung 24 November 1980 (umur 44)
Universitas Curtin, Perth
Universitas Teknologi Nanyang
Institut Pertanian Bogor
Politikus
Rumah layak menjadi pondasi penting bagi terciptanya keluarga sejahtera.
Dengan hunian yang aman, sehat, dan nyaman, setiap anggota keluarga dapat tumbuh, belajar, serta bekerja lebih produktif.
Program pembangunan rumah layak bukan hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.
