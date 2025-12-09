Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Fatal Shooting Depok: Bias Aparat dan Penyimpangan Tugas Polisi yang Tak Bisa Dibiarkan

Dua polisi Depok ditempatkan di Propam usai fatal shooting, sorotan publik tajam soal bias dan penyimpangan aparat.

Editor: Glery Lazuardi
REZA INDRAGIRI AMRIEL - Reza menyoroti dua anggota Polres Metro Depok yang menembak dua pemuda terduga pelaku tawuran di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Agustus 2025. 

Saya menyoroti dua anggota Polres Metro Depok yang menembak dua pemuda terduga pelaku tawuran di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Agustus 2025.

Mereka ditempatkan di penempatan khusus (passus) Propam Polda Metro Jaya.

Reasonable fear bisa menjadi pembenaran bagi polisi untuk melakukan penembakan.Yakni, ketika polisi berhadapan dengan ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan nyawa si personel polisi

Tapi karena--kata Humas Polda--remaja tersebut "melarikan diri", maka bagaimana mungkin posisi si remaja yang menjauh itu justru membuat polisi merasa takut? Sulit diterima nalar. 

Kalau si remaja mendekat apalagi menyerbu ke polisi, barulah polisi bisa merasa takut. Kalau si remaja kabur, justru dia--bukan polisi--yang takut. 

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Depok
fatal shooting
polisi
