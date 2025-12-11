Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
PT CMN, Anper PTPN I Antar Bantuan Darurat Bencana Aceh Tamiang

PTPN I–CMN salurkan bantuan darurat ke warga Sukajadi Makmur, Aceh Tamiang, korban banjir dan longsor.

zoom-in PT CMN, Anper PTPN I Antar Bantuan Darurat Bencana Aceh Tamiang
/BNPB Indonesia
ACEH TAMIANG - Warga Desa Sukajadi Makmur menjemput bantuan darurat PTPN I–CMN usai banjir dan longsor terisolasi jalan. (BNPB Indonesia/tribunnews/HO) 

Oleh PT CMN

PT Cut Meutia Medika Nusantara (PT CMN) 

Direktur PT CMN, Ernawati 

TRIBUNNEWS.COM - Kondisi warga korban bencana banjir di Aceh Tamiang, Aceh masih memprihatinkan.

Untuk meringankan beban warga, PTPN I melalui PT Cut Meutia Medika Nusantara (CMN) mengirimkan nasi bungkus, mie instan, air mineral, dan popok sekali pakai untuk anak-anak dan dewasa.

Bantuan darurat itu diberikan kepada warga Desa Sukajadi Makmur, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (6/12/2025).

Pilihan kepada Sukajadi Makmur sebagai target aksi sosial ini karena desa tersebut terisolasi akibat jalan putus dan berbagai bantuan masih sulit sampai lokasi.

Oleh karena itu, tim pengantar bantuan hanya sampai akses jalan utama sehingga sejumlah warga menjemput dengan berjalan kaki untuk melewati jalan longsor.

“Kami mengetahui desa itu masih terisolasi karena akses jalan satu-satunya longsor dan tidak bisa dilalui. Kami bawa 150 nasi bungkus, 10 dus air mineral, 10 dus mi instan, dan popok untuk anak-anak dan dewasa. Ini bantuan tanggap darurat dari Program TJSL kami,” kata Ernawati, Direktur PT CMN, entitas yang mengelola Klinik/Rumah Sakit milik PTPN I di Langsa ini.

Ernawati menambahkan, langkah darurat ini dilakukan secara spontan dari manajemen menyikapi adanya musibah yang terjadi di sekitar perusahaan.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat saat situasi darurat, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di sekitar wilayah operasional.

“Saat melihat kondisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor, hati kami sungguh tergetar. Semoga bantuan ini menjadi kekuatan baru bagi warga, dan semoga Allah memberikan ketabahan serta memulihkan kembali kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya,” kata Ernawati di lokasi penyerahan bantuan darurat itu.

Ketua Tuha Peut (Badan Permusyawarahan Desa, BPD) Desa Sukajadi Makmur menyampaikan terima kasih kepada PTPN I dan PT CMN.

Ia mengatakan, bantuan yang diberikan sangat membantu warga di tengah kesulitan, terutamaa bahan pangan, akibat musibah bencana yang sangat berat ini.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang sedang berusaha bangkit dari musibah banjir dan longsor. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Bapak semuanya,” ungkapnya.

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

