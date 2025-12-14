Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Peran Negara

Bawono Kumoro

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia

Lahir di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1984

Selama tujuh tahun pernah bergiat sebagai kepala departemen politik dan pemerintahan di The Habibie Center.

Riwayat Pendidikan

S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Jakarta.

S2 Ilmu Komunikasi Politik di Paramadina Graduate School of Communication.

Rekomendasi Untuk Anda

Aktif menulis artikel di media massa dan terlibat dalam sejumlah penelitian

Ketika bencana melanda, bukan hanya infrastruktur yang runtuh, tetapi juga kepemimpinan dan peran negara yang diuji.

Kehadiran di lapangan, koordinasi cepat, serta dorongan psikologis bagi warga terdampak menjadi penentu apakah negara benar-benar hadir di saat krisis atau sekadar memberi janji.

Dalam momentum ini, masyarakat menaruh harapan besar agar pemulihan berjalan lebih cepat, terarah, dan menyentuh kebutuhan riil mereka.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah titik bencana di Sumatera pada Jumat (12/12/2025) menjadi sinyal kuat kehadiran negara di saat krisis.

Kehadiran di lapangan tidak hanya mempercepat koordinasi penanganan darurat, tetapi juga memberi dorongan psikologis bagi masyarakat terdampak, menumbuhkan optimisme bahwa proses pemulihan akan berjalan lebih cepat, terarah, dan menyentuh kebutuhan riil warga.

Diketahui kunjungan dilakukan ke sejumlah daerah, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon.

Kunjungan itu dilakukan segera setelah Presiden kembali dari lawatan diplomatik ke Pakistan dan Rusia.