Banjir Bandang di Sumatera

Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Peran Negara

Negara hadir di lapangan, koordinasi cepat dan dukungan psikologis warga jadi kunci pemulihan bencana Sumatera.

Editor: Glery Lazuardi
PRABOWO GENDONG BALITA - Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke wilayah Takengon, Aceh, menyisakan momen haru yang menyentuh hati warga. Prabowo gendong dan kecup kening balita. Kehadiran di posko bencana Sumatera memberi harapan baru, warga rasakan dukungan nyata negara di tengah krisis. 

Bawono Kumoro 

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia 

Lahir di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1984 

Selama tujuh tahun pernah bergiat sebagai kepala departemen politik dan pemerintahan di The Habibie Center. 

Riwayat Pendidikan 

S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Jakarta. 

S2 Ilmu Komunikasi Politik di Paramadina Graduate School of Communication.

Aktif menulis artikel di media massa dan terlibat dalam sejumlah penelitian

Ketika bencana melanda, bukan hanya infrastruktur yang runtuh, tetapi juga kepemimpinan dan peran negara yang diuji.

Kehadiran di lapangan, koordinasi cepat, serta dorongan psikologis bagi warga terdampak menjadi penentu apakah negara benar-benar hadir di saat krisis atau sekadar memberi janji.

Dalam momentum ini, masyarakat menaruh harapan besar agar pemulihan berjalan lebih cepat, terarah, dan menyentuh kebutuhan riil mereka.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah titik bencana di Sumatera pada Jumat (12/12/2025) menjadi sinyal kuat kehadiran negara di saat krisis.

Kehadiran di lapangan tidak hanya mempercepat koordinasi penanganan darurat, tetapi juga memberi dorongan psikologis bagi masyarakat terdampak, menumbuhkan optimisme bahwa proses pemulihan akan berjalan lebih cepat, terarah, dan menyentuh kebutuhan riil warga.

Diketahui kunjungan dilakukan ke sejumlah daerah, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon.

Kunjungan itu dilakukan segera setelah Presiden kembali dari lawatan diplomatik ke Pakistan dan Rusia.

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
banjir
banjir bandang
longsor
Sumatera
Tribunnews
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Berita Populer
Berita Terkini
