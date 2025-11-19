Soundrenaline 2025 Hadir di Medan: Rayakan Musik, Persahabatan, dan Semangat Kolektif

TRIBUNNEWS.COM – Setelah sukses membuka rangkaian perjalanannya di Makassar, Soundrenaline 2025 kini bersiap mengguncang Kota Medan pada 22 November 2025. Soundrenaline “Sana Sini di Medan” hadir bukan sekadar festival musik, melainkan ruang kreatif kolektif yang mempersatukan musisi, seniman, dan pelaku industri kreatif dari berbagai skena di Indonesia. Kota Medan, yang dikenal sebagai salah satu episentrum kreativitas di Sumatera, menjadi titik penting bagi perjalanan Soundrenaline 2025 dalam merayakan semangat kolaborasi dan kemajuan bersama.

Pelaksanaan Soundrenaline “Sana Sini di Medan” akan berlangsung secara serentak di sejumlah titik kota yang merepresentasikan denyut kreatif Medan: Lapangan Benteng, Jalan Ahmad Yani, District 10, dan Simpul Kota. Setiap lokasi menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari pertunjukan musik lintas genre, seni visual, stand-up comedy, hingga kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai kolektif lokal.

Konsep multi-lokasi ini bukan hanya memperluas jangkauan pengalaman festival, tetapi juga menegaskan bahwa kemajuan musik dan seni lahir dari keterhubungan komunitas di berbagai ruang.

Di Medan, Soundrenaline mengajak publik untuk merayakan akar dan identitas lokal sebagai fondasi kemajuan, tak peduli sejauh apa langkah diambil. Festival ini juga menyiapkan beberapa program yang menekankan bahwa kemajuan sejati hanya dapat dicapai bersama dengan kolaborasi dan solidaritas antar sesama pelaku kreatif.

Deretan musisi nasional dan lokal akan mengisi panggung-panggung utama Soundrenaline “Sana Sini di Medan.” Di Lapangan Benteng dan Jalan Ahmad Yani, penonton akan disuguhkan penampilan dari White Shoes & The Couples Company, The SIGIT, eleventwelfth, serta Grrrl Gang empat nama yang dikenal karena orisinalitas dan kekuatan naratif dalam musik mereka.

Tak hanya itu, berbagai kolektif lokal seperti Suara Ujung Sumatera, Demajors Medan, RAWLABS, Medan Art Familia, DOMAYN061, dan Woodlandskate juga akan menghadirkan beragam karya yang memperkaya lanskap kreatif Medan.

Sementara itu, Simpul Kota akan menjadi pusat kegiatan diskusi dan inspirasi, melalui sesi berbagi bersama Basboi, Rio dari White Shoes & The Couples Company, yang akan membahas perjalanan mereka dalam menembus batas-batas karya, tidak hanya seni musik namun juga mengenai kiprah mereka di sisi seni visual bersama visual artist lokal, Onggooo.

Di District 10 akan disajikan diskusi seru mengenai dunia musik dari sudut pandang personel band dengan menghadirkan Rekti Yoewono dari The SIGIT sebagai pembicara, serta penampilan menarik dari komika Medan yaitu Maulana, Riski, dan Reza Kahar yang dipandu oleh Cacink.

Tak berhenti di situ, Soundrenaline “Sana Sini di Medan” juga menghadirkan konsep mobile DJ yang unik, di mana DJ dari kolektif lokal DJ Jomsky akan berkeliling di area Kesawan dan Lapangan Benteng, menghadirkan musik secara dinamis dalam tiga putaran sebelum melakukan pemberhentian terakhir di Lapangan Benteng. Penampilan dari Yuri dalam bentuk visual mapping, serta penampilan penutup dari NTZ, Dangerdope, Babaloo, dan Drs. Groove akan menjadi rangkaian penutup yang membekas bagi publik Medan.

Setelah Medan, perjalanan Soundrenaline 2025 akan berlanjut ke Bandung pada 29 November, kemudian ke Palembang pada 6 Desember, dan akan berpuncak di Jakarta pada 18 hingga 21 December 2025.

Dengan format multi-lokasi dan multi-hari, festival ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 30.000 penonton di 5 kota besar di Indonesia, melibatkan ratusan musisi dan komunitas kolektif lokal, serta menjadi salah satu katalisator bagi pertumbuhan industri musik dan ekonomi kreatif nasional.

Soundrenaline mengundang seluruh komunitas musik, kreatif, dan masyarakat Medan untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Karena kemajuan tidak lahir dari satu panggung atau satu nama, melainkan dari semangat bersama yang tumbuh dari akar rumput dan kolaborasi kolektif.

Dapatkan informasi terbaru dan informasi penjualan tiket di https://soundrenaline.id/ dan akun Instagram resmi@soundrenaline.id.

