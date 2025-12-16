Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer
Tujuan Terkait
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Banjir Bandang di Sumatera

Kolaborasi dengan UMKM Tentukan Keberlanjutan Program MBG di Tengah Risiko Bencana

Bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan daerah lain menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kolaborasi dengan UMKM Tentukan Keberlanjutan Program MBG di Tengah Risiko Bencana
(Ho/Campus League)
KESINAMBUNGAN PROGRAM MBG - PLT Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Dr. Gunalan, A.P., M.Si, di kegiatan “Kolaborasi UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Pilar Ketahanan Penyediaan Pangan Bergizi di Tengah Risiko dan Dampak Bencana” di Bandung, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut mampu bertransformasi menjadi dapur tanggap bencana dengan mengandalkan kekuatan sumber daya lokal ketika terjadi kondisi darurat.
  • Kedekatan UMKM dengan sumber produksi lokal memungkinkan rantai pasok yang lebih pendek, adaptif dan tangguh, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam menghadapi bencana.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Badan Gizi Nasional menegaskan pentingnya kolaborasi UMKM dan kelompok masyarakat sebagai fondasi ketahanan pangan bergizi, khususnya saat daerah menghadapi risiko dan dampak bencana.

PLT Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional,  Dr Gunalan, menekankan hal tersebut pada kegiatan bertema “Kolaborasi UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Pilar Ketahanan Penyediaan Pangan Bergizi di Tengah Risiko dan Dampak Bencana” di Bandung, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

Dr. Gunalan mengatakan, bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan daerah lain menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan apabila terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

Baca juga: 3.000 Ikan Lele MBG Buat Prabowo Tertawa saat Rapat, Disebut Luar Biasa

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut mampu bertransformasi menjadi dapur tanggap bencana dengan mengandalkan kekuatan sumber daya lokal ketika terjadi kondisi darurat dan akses distribusi terputus.

“Keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam penyediaan bahan pangan menjadi kunci utama keberlanjutan Program MBG, baik pada situasi normal maupun pascabencana," kata Dr Gunalan.

Dia menambahkan, kedekatan UMKM dengan sumber produksi lokal memungkinkan rantai pasok yang lebih pendek, adaptif dan tangguh, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam menghadapi bencana.

Rekomendasi Untuk Anda

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, wilayah yang telah memaksimalkan peran UMKM lokal memiliki stabilitas pasokan yang lebih baik dibanding daerah yang masih bergantung pada pasar besar dan ritel modern.

Hingga 13 Desember 2025, jumlah SPPG operasional secara nasional telah mencapai 17.362 unit, melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat.

Di Jawa Barat, terdapat 3.959 unit SPPG dengan penerima manfaat lebih dari 11 juta jiwa, di mana sekitar 85 persen perputaran dana SPPG kembali ke pemasok dan masyarakat lapisan bawah.

Capaian ini menunjukkan dampak ekonomi yang nyata, meski penguatan aspek produksi bahan baku di tingkat lokal masih perlu terus didorong.

Melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, juknis pelaksanaan Program MBG telah direvisi dengan penegasan bahwa belanja bahan baku diprioritaskan melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal.

Kebijakan ini menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam sistem pangan nasional sekaligus pilar ketahanan pangan saat terjadi bencana.

Badan Gizi Nasional berharap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dapat melahirkan rantai pasok pangan bergizi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi risiko bencana.

Ketahanan pangan bukan semata soal ketersediaan bahan, tetapi tentang kemampuan membangun kerja sama yang solid dan berpihak pada masyarakat. (tribunnews/fin)

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Sumber: Tribunnews.com

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
UMKM
MBG
makan
Sumatera
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Bareskrim Dalami Dugaan TPPU Soal Temuan Gelondongan Kayu di Tapanuli Selatan

Bareskrim Dalami Dugaan TPPU Soal Temuan Gelondongan Kayu di Tapanuli Selatan

3 Ton Bantuan Kemanusiaan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumatera

3 Ton Bantuan Kemanusiaan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumatera

Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas