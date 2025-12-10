Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Perawat Asing Tinggalkan Desa, Jepang Hadapi Krisis Baru dalam Layanan Lansia

Tenaga perawatan asing di Jepang makin banyak pindah ke kota, membuat daerah pedesaan kekurangan SDM. Apa penyebab dan siapa yang berhasil menahannya?

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Perawat Asing Tinggalkan Desa, Jepang Hadapi Krisis Baru dalam Layanan Lansia
Tribunnews.com/Richard Susilo
Para perawat asal Indonesia (kiri dan tengah) serta Dubes Indonesia di Jepang (kanan) yang merantau ke Jepang untuk mencari nafkah. Saat jumpa pers di Klub Wartawan Jepang di Tokyo. 

Ringkasan Berita:
  • Jepang menghadapi kelangkaan tenaga perawatan di daerah karena banyak pekerja asing pindah ke kota demi gaji lebih tinggi. 
  • Data resmi menunjukkan mobilitas tenaga asing terus meningkat, terutama pemegang status SSW. 
  • Beberapa model seperti Yamanashi sukses mempertahankan pekerja melalui fasilitas dan dukungan yang lebih manusiawi.
 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Jepang kembali menghadapi tantangan baru dalam sektor tenaga perawatan.

Banyak perawat asing yang bekerja di daerah pedesaan memilih mengundurkan diri dan berpindah ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka.

“Sekarang muncul fenomena baru: kelangkaan tenaga kerja justru terjadi di daerah pedesaan, karena banyak pekerja asing memilih pindah ke kota,” ujar seorang pengusaha lembaga medis di Tokyo, Rabu (10/12/2025).

Keluhan serupa datang dari operator layanan keperawatan di Prefektur Okinawa.

Setelah tenaga asing mereka dilatih bahasa Jepang, dibina kemampuan caregiving, hingga siap bekerja shift malam, banyak dari mereka justru pindah ke daerah lain demi gaji yang lebih tinggi.

Rekomendasi Untuk Anda

“Dari lima pekerja yang kami rekrut, empat di antaranya pindah ke prefektur lain,” katanya.

Baca juga: Jumlah Perawat asal Indonesia di Jepang Tembus 15.000 Orang

Mobilitas Tinggi Tenaga Asing: Data Resmi Menguatkan Tren

Menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang, sejak diberlakukannya status Specified Skilled Worker (SSW) pada 2019 hingga November 2022, sekitar 1.600 pekerja asing sektor keperawatan mengundurkan diri dan berpindah kerja secara sukarela.

Diperkirakan sepertiga dari mereka berpindah ke perusahaan lain dalam industri yang sama.

Sejak 2008, Jepang telah menerima calon perawat asing dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam melalui skema Economic Partnership Agreement (EPA).

Namun, karena persyaratan ketat—terutama kewajiban kembali ke negara asal bila gagal ujian kualifikasi—jumlah tenaga asing yang bertahan hingga Oktober 2025 hanya sekitar 2.670 orang.

Pada 2017, pemerintah memasukkan sektor keperawatan dalam program visa pelatihan teknis Gino Jisshu, yang telah berjalan sejak 2010.

Program ini akan ditinjau dan kemungkinan dihapus sekitar 2030. 

Hingga Desember 2024, terdapat 20.065 pekerja asing yang bekerja sebagai peserta magang teknis di sektor pengasuhan, terutama dari Vietnam, Myanmar, dan Indonesia.

Masa tinggalnya tiga tahun, dapat diperpanjang menjadi lima tahun.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jepang
perawat asing
Tokyo
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

967 WNI di Aomori Selamat Pascagempa M 7,6, Jepang Lakukan Evakuasi Besar

967 WNI di Aomori Selamat Pascagempa M 7,6, Jepang Lakukan Evakuasi Besar

Gempa 7.5 Magnitudo Guncang Jepang, Bagaimana Nasib 969 WNI?

Gempa 7.5 Magnitudo Guncang Jepang, Bagaimana Nasib 969 WNI?

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas