10 Stasiun Kereta Api Tersibuk di Dunia: Dipimpin Stasiun Shinjuku, Terbanyak Berasal dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat 10 stasiun kereta api yang masuk dalam daftar tersibuk di dunia.

Daftar 10 stasiun kereta api tersibuk di dunia dipimpin oleh Stasiun Shinjuku di Tokyo, Jepang.

Negara Jepang menyumbang delapan dari 10 stasiun, termasuk lima di Tokyo, yang mencerminkan jaringan multi-operator yang padat.

Stasiun-stasiun ini juga berfungsi sebagai pusat komersial, dengan department store, kantor, dan tempat makan yang terintegrasi di dalam area stasiun dan jalan-jalan sekitarnya.

Menurut data WorldAtlas, berikut 10 stasiun kereta api tersibuk di dunia:

1. Stasiun Shinjuku

Dengan jumlah penumpang tahunan mencapai 1,16 miliar, Stasiun Shinjuku adalah stasiun kereta api tersibuk di dunia.

Dibuka pada tahun 1885, stasiun ini berfungsi sebagai pusat transportasi utama yang menghubungkan pusat Tokyo dengan jalur pinggiran kota dan regional.

Stasiun ini dioperasikan bersama oleh JR East, Odakyu Electric Railway, Keio Corporation, dan Tokyo Metro, dengan lebih dari 200 pintu keluar dan beberapa tingkat bawah tanah.

Di sekitarnya terdapat salah satu distrik komersial utama Tokyo, yang menampilkan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat hiburan.

2. Stasiun Shibuya

Stasiun Shibuya di Tokyo mencatat lebih dari satu miliar penumpang setiap tahunnya, menjadikannya salah satu titik transit tersibuk di dunia.

JR East, Tokyu, Keio, dan Tokyo Metro mengoperasikan stasiun ini, yang dibuka pada tahun 1885.

Stasiun ini terletak di pusat distrik Shibuya, area komersial utama yang dikenal dengan pusat perbelanjaan, hiburan, dan Shibuya Scramble Crossing, yang terletak tepat di luar Pintu Keluar Hachiko.

Proyek pembangunan kembali, termasuk kompleks Shibuya Stream dan Shibuya Scramble Square, telah memperluas konektivitas dan kapasitas stasiun.

3. Stasiun Ikebukuro

Stasiun Ikebukuro di Tokyo menangani sekitar 843 juta penumpang setiap tahunnya, menjadikannya salah satu stasiun tersibuk di dunia.

Dibuka pada tahun 1903, stasiun ini dioperasikan bersama oleh JR East, Tobu Railway, Seibu Railway, dan Tokyo Metro.