Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

CEO JPX Hiromi Yamaji: Transparansi Jadi Syarat Perusahaan Indonesia IPO di Jepang

JPX membuka peluang IPO di Jepang bagi perusahaan Indonesia. Transparansi dan governance jadi kunci utama menarik investor global

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in CEO JPX Hiromi Yamaji: Transparansi Jadi Syarat Perusahaan Indonesia IPO di Jepang
Tribunnews.com/Ricard Susilo
IPO DI JEPANG - Hiromi Yamaji, Group CEO Japan Exchange Group Inc (JPX). Japan Exchange Group Inc (JPX) membuka peluang semakin luas bagi perusahaan Indonesia untuk melantai di pasar modal Jepang. Namun, transparansi dan tata kelola perusahaan yang diakui serta disahkan pemerintah menjadi faktor penentu utama bagi emiten Indonesia yang ingin melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Tokyo. 

Ringkasan Berita:
  • Japan Exchange Group (JPX) membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk IPO di Bursa Tokyo dengan menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola perusahaan 
  • CEO JPX Hiromi Yamaji menyebut Indonesia sebagai future core market ASEAN yang menarik bagi investor Jepang 
  • Dukungan AI juga dinilai mampu mengatasi hambatan bahasa dan mempercepat akses emiten Indonesia ke pasar modal Jepang.

Laporan Koresponden Tribunnews.com Ricard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Japan Exchange Group Inc (JPX) membuka peluang semakin luas bagi perusahaan Indonesia untuk melantai di pasar modal Jepang.

Namun, transparansi dan tata kelola perusahaan yang diakui serta disahkan pemerintah menjadi faktor penentu utama bagi emiten Indonesia yang ingin melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Tokyo.

Hal tersebut disampaikan Hiromi Yamaji, Group CEO Japan Exchange Group Inc (JPX), dalam keterangannya kepada Tribunnews.com di Jepang.

“Bukan hanya soal ukuran transaksi hingga 1 miliar dolar AS, tetapi transparansi perusahaan Indonesia yang diakui dengan pengesahan dari pemerintah akan semakin memudahkan jalan memasuki listing di pasar modal Tokyo ke depan,” ujar Yamaji.

Yamaji mengungkapkan bahwa JPX memahami meningkatnya ketertarikan perusahaan Indonesia untuk melakukan pencatatan saham di Jepang

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, JPX tidak membatasi sektor usaha tertentu bagi perusahaan Indonesia yang ingin IPO di Tokyo.

“Kami tahu banyak perusahaan Indonesia tertarik listing di pasar modal Tokyo. Kami juga tidak membatasi bidang bisnis tertentu, karena banyak perusahaan besar di Indonesia menangani berbagai sektor usaha dengan nilai transaksi yang besar,” jelasnya.

Baca juga: WNI di Jepang Tembus 230.689 Orang, Visa Tokutei Ginō Paling Banyak   

TSE Asia Startup Hub Jadi Gerbang Awal

Dalam dua tahun terakhir, JPX secara aktif melakukan pendekatan ke negara-negara Asia melalui program TSE Asia Startup Hub.

Dari program tersebut, Yamaji menyebut perusahaan-perusahaan Asia mulai bermunculan, termasuk satu perusahaan asal Indonesia yang telah mengikuti program tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa visi utama TSE Asia Startup Hub bukan semata mendorong IPO, melainkan membantu perusahaan membangun fondasi bisnis terlebih dahulu di Jepang.

“Pada dasarnya, akan lebih baik jika perusahaan Indonesia lebih dulu mencari partner di Jepang untuk perdagangan dan transaksi. Setelah bisnis membesar dan pasar Jepang semakin dikuasai, proses IPO di Jepang akan menjadi lebih mudah,” paparnya.

Indonesia Dinilai Future Core Market ASEAN

Yamaji menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Jepang sekaligus pasar masa depan ASEAN yang sangat penting bagi investasi jangka panjang.

Menurutnya, Indonesia dinilai sebagai salah satu pasar paling strategis di kawasan, didukung oleh populasi besar, pertumbuhan kelas menengah, serta stabilitas makroekonomi yang relatif kuat.

“Indonesia bukan sekadar emerging market, tetapi future core market di kawasan,” tegasnya.

Pasar Modal Indonesia Menarik bagi Investor Jepang
Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jepang
pasar bursa Tokyo
Saham Perdana
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

JBIC Dukung Ekspansi Manufaktur Jepang di Indonesia lewat Skema Jaminan Pinjaman

JBIC Dukung Ekspansi Manufaktur Jepang di Indonesia lewat Skema Jaminan Pinjaman

Hari Ini Dimulai Pengiriman Nengajō Resmi  di Jepang, Ucapan Tahun Baru Tiba Tepat 1 Januari

Hari Ini Dimulai Pengiriman Nengajō Resmi  di Jepang, Ucapan Tahun Baru Tiba Tepat 1 Januari

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas