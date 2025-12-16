CEO JPX Hiromi Yamaji: Transparansi Jadi Syarat Perusahaan Indonesia IPO di Jepang

Ringkasan Berita: Japan Exchange Group (JPX) membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk IPO di Bursa Tokyo dengan menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola perusahaan

CEO JPX Hiromi Yamaji menyebut Indonesia sebagai future core market ASEAN yang menarik bagi investor Jepang

Dukungan AI juga dinilai mampu mengatasi hambatan bahasa dan mempercepat akses emiten Indonesia ke pasar modal Jepang.

Laporan Koresponden Tribunnews.com Ricard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Japan Exchange Group Inc (JPX) membuka peluang semakin luas bagi perusahaan Indonesia untuk melantai di pasar modal Jepang.

Namun, transparansi dan tata kelola perusahaan yang diakui serta disahkan pemerintah menjadi faktor penentu utama bagi emiten Indonesia yang ingin melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Tokyo.

Hal tersebut disampaikan Hiromi Yamaji, Group CEO Japan Exchange Group Inc (JPX), dalam keterangannya kepada Tribunnews.com di Jepang.

“Bukan hanya soal ukuran transaksi hingga 1 miliar dolar AS, tetapi transparansi perusahaan Indonesia yang diakui dengan pengesahan dari pemerintah akan semakin memudahkan jalan memasuki listing di pasar modal Tokyo ke depan,” ujar Yamaji.

Yamaji mengungkapkan bahwa JPX memahami meningkatnya ketertarikan perusahaan Indonesia untuk melakukan pencatatan saham di Jepang.

Menurutnya, JPX tidak membatasi sektor usaha tertentu bagi perusahaan Indonesia yang ingin IPO di Tokyo.

“Kami tahu banyak perusahaan Indonesia tertarik listing di pasar modal Tokyo. Kami juga tidak membatasi bidang bisnis tertentu, karena banyak perusahaan besar di Indonesia menangani berbagai sektor usaha dengan nilai transaksi yang besar,” jelasnya.

TSE Asia Startup Hub Jadi Gerbang Awal

Dalam dua tahun terakhir, JPX secara aktif melakukan pendekatan ke negara-negara Asia melalui program TSE Asia Startup Hub.

Dari program tersebut, Yamaji menyebut perusahaan-perusahaan Asia mulai bermunculan, termasuk satu perusahaan asal Indonesia yang telah mengikuti program tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa visi utama TSE Asia Startup Hub bukan semata mendorong IPO, melainkan membantu perusahaan membangun fondasi bisnis terlebih dahulu di Jepang.

“Pada dasarnya, akan lebih baik jika perusahaan Indonesia lebih dulu mencari partner di Jepang untuk perdagangan dan transaksi. Setelah bisnis membesar dan pasar Jepang semakin dikuasai, proses IPO di Jepang akan menjadi lebih mudah,” paparnya.

Indonesia Dinilai Future Core Market ASEAN

Yamaji menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Jepang sekaligus pasar masa depan ASEAN yang sangat penting bagi investasi jangka panjang.

Menurutnya, Indonesia dinilai sebagai salah satu pasar paling strategis di kawasan, didukung oleh populasi besar, pertumbuhan kelas menengah, serta stabilitas makroekonomi yang relatif kuat.

“Indonesia bukan sekadar emerging market, tetapi future core market di kawasan,” tegasnya.

Pasar Modal Indonesia Menarik bagi Investor Jepang