Replika Patung Liberty di Brasil Roboh Diterjang Angin Kencang, Tak Ada Korban Jiwa

Replika Patung Liberty setinggi 35 meter di Guaíba, Brasil, roboh akibat angin di atas 90 kilometer/jam. Area diisolasi, tak ada korban.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Replika Patung Liberty di Brasil Roboh Diterjang Angin Kencang, Tak Ada Korban Jiwa
HO/IST/. Foto: (X/@Osint613)
REPLIKA LIBERTY ROBOH - Tangkap layar dari video momen robohnya replika Patung Liberty di luar sebuah megastore bernama Havan, di Guaíba, Brasil, Selasa (15/12/2025). Angin yang merobohkan patung tersebut tercatat mencapai embusan 90 kilometer/jam. Peristiwa ini sebagai contoh dampak cuaca ekstrem terhadap struktur ikonik di ruang publik. 

Ringkasan Berita:
  • Replika Patung Liberty setinggi sekitar 35 meter roboh akibat angin kencang di kota Guaíba, Brasil selatan, Senin (15/12/2025) sore.
  • Patung di area parkir megastore Havan itu ambruk setelah diterpa angin lebih dari 90 kilometer/jam.
  • Tidak ada korban jiwa karena lokasi segera diamankan.
  • Pertahanan Sipil sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga merah terkait badai dan angin kencang di Rio Grande do Sul.

 

TRIBUNNEWS.COM - Replika Patung Liberty setinggi sekitar 35 meter roboh akibat angin kencang yang melanda Brasil selatan, pada Senin (15/12/2025) sore.

Insiden itu terjadi di kota Guaíba, wilayah metropolitan Porto Alegre.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Patung yang berdiri di area parkir megastore milik jaringan ritel Havan tersebut ambruk setelah diterpa hembusan angin dengan kecepatan lebih dari 90 kilometer/jam.

Video kejadian yang beredar luas di media sosial memperlihatkan struktur patung perlahan miring sebelum akhirnya roboh ke area parkir yang saat itu kosong.

Wali Kota Guaíba, Marcelo Maranata, mengonfirmasi bahwa angin ekstrem menjadi penyebab utama runtuhnya replika tersebut.

Ia menyebutkan, sejak awal kejadian, pemerintah kota bersama Pertahanan Sipil langsung bergerak memantau situasi dan mengamankan lokasi untuk mencegah risiko lanjutan.

“Sejak saat pertama, kami berada di lapangan memantau kondisi."

"Seluruh tim telah dimobilisasi untuk memastikan keselamatan warga,” ujar Maranata dalam pernyataan di media sosial.

Menurut keterangan perusahaan, hanya bagian atas patung setinggi sekitar 24 meter yang runtuh, sementara alas setinggi 11 meter tetap kokoh.

Area sekitar langsung diisolasi sesuai protokol keselamatan, dan pembersihan puing dimulai beberapa jam setelah kejadian tanpa mengganggu operasional toko.

Baca juga: VIDEO Patung Liberty Roboh Diterjang Badai Dahsyat di Rio Grande do Sul: Kecepatan Angin 90 Km/Jam

Dinas Pertahanan Sipil sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga merah untuk wilayah Rio Grande do Sul menyusul prakiraan badai dengan angin kencang.

Warga diminta tetap berada di dalam rumah, menghindari area terbuka, serta waspada terhadap pohon, tiang, dan bangunan tinggi yang berpotensi roboh.

Media internasional turut menyoroti insiden ini.

Halaman 1/2
12
Tags:
Patung Liberty
Brasil
angin kencang
Amerika Serikat
Berita Populer
Berita Terkini
