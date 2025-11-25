Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bunda Stres Lihat Bayi Rewel karena Ruam Popok? Ini Cara Cerdas Menghindarinya

Menjaga kesehatan anak bisa dimulai keseharian, termasuk pemakaian popok, karena tak jarang anak jadi rewel karena ruam akibat pemakaian popok. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Bunda Stres Lihat Bayi Rewel karena Ruam Popok? Ini Cara Cerdas Menghindarinya
freepik
mengobati ruam popok bayi baru lahir 

Ringkasan Berita:
  • Pemakaian popok yang salah bisa membiat anak jadi rewel.
  • Ini terjadi karena ruam akibat pemakaian popok. 
  • Jangan stres, ini cara menghindarinya.

 

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menjaga kesehatan anak bisa dimulai keseharian, termasuk pemakaian popok, karena tak jarang anak jadi rewel karena ruam akibat pemakaian popok. 

Hal ini terungkap saat kegiatan edukasi pemilihan popok bayi dengan tema “Popok Tepat,
Kulit Sehat, Bayi Bahagia Bersama MamyPoko” di Klinik Bidan AS SYAKUR di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Baca juga: Antisipasi Iklim Tropis yang Panas dan Lembab, Bunda Wajib Tahu Meminimalisir Ruam Popok pada Bayi

Pada kegiatan yang digelar atas kolaborasi Unicharm dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ini mengungkap pemilihan popok bayi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bayi adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan bayi tumbuh dengan sehat, terhindar dari masalah kulit dan nyaman dalam beraktivitas.

Dari edukasi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ini mengupas jika  popok bayi telah menjadi salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dalam
perawatan anak. 

Berdasarkan data riset Unicharm, lebih dari 75 persen bayi di Indonesia mulai menggunakan popok di minggu pertama sejak lahir. 

Baca juga: Ruam Popok Ganggu Tumbuh Kembang Anak, Ini Cara Mengatasinya

Rekomendasi Untuk Anda

Namun di sisi lain, pemilihan dan penggunaan popok yang tidak tepat dan sesuai kebutuhan, usia serta fase tumbuh kembang bayi dapat menyebabkan berbagai permasalahan. 

Dari hasil survey terhadap konsumen popok bayi yang Unicharm lakukan pada tahun 2025 ini, tren masalah kulit bayi mengalami pengap saat menggunakan popok, popok menggembung setelah menyerap urin atau kotoran, dan ruam popok masih tinggi dan bahkan cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Risiko infeksi bisa terjadi karena ruam yang parah. Ini bisa memicu pertumbuhan bakteri atau jamur di area kulit lembap, memperburuk kondisi.

Jika ini terjadi, maka bayi yang sering terganggu oleh rasa sakit dan ketidaknyamanan bisa mengalami penurunan kualitas tidur dan aktivitas, yang berdampak pada perkembangan fisik maupun emosional.


Tips Memilih Popok Bayi

Jika ruam terjadi pada bayi anda, tentu secara tak langsung akan jadi beban psikologis orangtua.

Ibu terutama sering merasa cemas atau stres ketika bayi terus-menerus mengalami ruam, sehingga kualitas pengasuhan ikut terpengaruh.

Nah, jika tak ingin ini terjadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih popok bayi

Ukuran yang tepat: 

Pilih popok yang sesuai dengan berat badan bayi untuk mencegah kebocoran dan iritasi. 

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
popok bayi
ruam popok
kesehatan bayi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas