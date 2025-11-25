Bunda Stres Lihat Bayi Rewel karena Ruam Popok? Ini Cara Cerdas Menghindarinya

Ringkasan Berita: Pemakaian popok yang salah bisa membiat anak jadi rewel.

Ini terjadi karena ruam akibat pemakaian popok.

Jangan stres, ini cara menghindarinya.

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menjaga kesehatan anak bisa dimulai keseharian, termasuk pemakaian popok, karena tak jarang anak jadi rewel karena ruam akibat pemakaian popok.

Hal ini terungkap saat kegiatan edukasi pemilihan popok bayi dengan tema “Popok Tepat,

Kulit Sehat, Bayi Bahagia Bersama MamyPoko” di Klinik Bidan AS SYAKUR di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada kegiatan yang digelar atas kolaborasi Unicharm dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ini mengungkap pemilihan popok bayi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bayi adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan bayi tumbuh dengan sehat, terhindar dari masalah kulit dan nyaman dalam beraktivitas.

Dari edukasi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ini mengupas jika popok bayi telah menjadi salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dalam

perawatan anak.

Berdasarkan data riset Unicharm, lebih dari 75 persen bayi di Indonesia mulai menggunakan popok di minggu pertama sejak lahir.

Namun di sisi lain, pemilihan dan penggunaan popok yang tidak tepat dan sesuai kebutuhan, usia serta fase tumbuh kembang bayi dapat menyebabkan berbagai permasalahan.

Dari hasil survey terhadap konsumen popok bayi yang Unicharm lakukan pada tahun 2025 ini, tren masalah kulit bayi mengalami pengap saat menggunakan popok, popok menggembung setelah menyerap urin atau kotoran, dan ruam popok masih tinggi dan bahkan cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Risiko infeksi bisa terjadi karena ruam yang parah. Ini bisa memicu pertumbuhan bakteri atau jamur di area kulit lembap, memperburuk kondisi.

Jika ini terjadi, maka bayi yang sering terganggu oleh rasa sakit dan ketidaknyamanan bisa mengalami penurunan kualitas tidur dan aktivitas, yang berdampak pada perkembangan fisik maupun emosional.



Tips Memilih Popok Bayi

Jika ruam terjadi pada bayi anda, tentu secara tak langsung akan jadi beban psikologis orangtua.

Ibu terutama sering merasa cemas atau stres ketika bayi terus-menerus mengalami ruam, sehingga kualitas pengasuhan ikut terpengaruh.

Nah, jika tak ingin ini terjadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih popok bayi

Ukuran yang tepat:

Pilih popok yang sesuai dengan berat badan bayi untuk mencegah kebocoran dan iritasi.