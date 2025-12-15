Dua WNI Dilaporkan Idap Kusta oleh Otoritas Kesehatan Rumania

Ringkasan Berita: Otoritas kesehatan Rumania melaporkan kasus kusta

Dua Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan menjadi kasus kusta

Ini merupakan kasus pertama di Rumania dalam 40 tahun terakhir

TRIBUNNEWS.COM – Otoritas kesehatan Rumania mengumumkan, dua kasus kusta yang terkonfirmasi dari Warga Negara Indonesia (WNI) pada Jumat (12/12/2025).

Kasus ini bermula dari sebuah spa mewah di kota Cluj-Napoca.

Penyakit Kusta atau Lepra atau Morbus Hansen adalah penyakit infeksi menular yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan.

Dari laporan media lokal, Kementerian Kesehatan Rumania sedang melakukan investigasi epidemiologi, sementara dua pasien WNI tersebut menjalani perawatan.

Selain dua WNI, dua orang lain di tempat spa yang sama sedang menjalani tes.

Dua WNI berusia 21 dan 25 tahun ini menjadi kasus kusta pertama di Rumania dalam lebih 40 tahun.

Penyakit kusta di Eropa menjadi penyakit sangat langka di Eropa.

Kasus kusta terakhir di Rumania tercatat lebih dari empat dekade lalu, yaitu pada tahun 1981.

Kusta di Eropa biasanya menginfeksi individu dari negara endemi, termasuk sebagian Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kronologi Penemuan Kasus

Seorang WNI diketahui baru pulang kampung ke Indonesia. Ia menghabiskan waktu sebulan bersama ibunya yang sedang dirawat karena penyakit kusta.

Dua WNI yang bekerja di tempat spa itu lalu mendatangi Rumah Sakit Darurat Kabupaten Cluj pada tanggal 26 November 2025.

Dari hasil pemeriksaan, dua WNI terkonfirmasi kusta.

Saat ini, spa mewah itu ditutup sementara sampai investigasi selesai.

Menteri Kesehatan Alexandru Rogobete mengatakan, pelanggan di spa tersebut tidak perlu khawatir, karena penyakit ini membutuhkan paparan yang lama untuk menular.