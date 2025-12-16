Studi Klinis Terbaru Soal Terapi Kanker Stadium Awal Dipaparkan di ESMO Asia 2025 Singapura

Ringkasan Berita: Beban kanker di Asia terus meningkat, dengan hampir setengah kasus baru dan sekitar 60 persen kematian global terjadi di kawasan ini.

AstraZeneca memaparkan kemajuan terapi kanker di ESMO Asia 2025, dengan fokus pada kanker paru.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pemerataan akses terapi inovatif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kanker kini menjadi penyakit yang menjadi ancaman karena membawa konsekuensi kematian pada penderitanya.

Kebutuhan akan inovasi di Asia semakin mendesak.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 4,8 miliar jiwa atau sekitar 60 persen populasi dunia, Asia menanggung beban kanker yang sangat besar, mencakup hampir setengah dari kasus baru secara global dan sekitar 60 persen kematian akibat kanker.

Beban tersebut diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, bertambahnya populasi lanjut usia, laju industrialisasi, paparan karsinogen, serta berbagai faktor risiko terkait gaya hidup.

“Kami berkomitmen memperkuat upaya peningkatan perawatan kanker di Asia melalui inovasi dalam deteksi dini, diagnostik presisi, dan pengobatan berbasis pedoman klinis. Kami terus berkolaborasi dengan para mitra untuk menghadirkan hasil perawatan yang lebih baik bagi pasien di seluruh kawasan," kata Sylvia Varela, Area Vice President, Asia, AstraZeneca dikutip Selasa, 16 Desember 2025.

Pada ESMO Asia 2025, AstraZeneca membeber perkembangan menuju pendekatan pengobatan yang lebih personal, lebih dini, dan lebih efektif, dengan fokus pada kanker paru, gastrointestinal, dan payudara, tiga jenis kanker yang paling banyak terjadi di Asia.

Mereka menekankan tiga area prioritas yang menjadi kunci transformasi perawatan kanker di Asia, yaitu: Memperkuat Akses Pemeriksaan dan Terapi untuk Kanker Paru EGFRm NSCLC Kanker paru masih menjadi beban kesehatan yang signifikan di Asia, dengan mutasi EGFR pada pasien NSCLC ditemukan lebih sering dibandingkan dengan populasi di negara-negara Barat.

Kondisi ini menegaskan pentingnya proses diagnostik yang lebih terstruktur sejak kunjungan pertama, sehingga penentuan terapi yang tepat dapat dilakukan sedini mungkin.

AstraZeneca memaparkan data dari beberapa studi yang menggambarkan peran EGFR TKI di seluruh tahap perawatan pasien EGFRm NSCLC.

Pada tahap neoadjuvan, penggunaan EGFR TKI—baik sebagai monoterapi maupun dikombinasikan dengan kemoterapi—terbukti meningkatkan respons patologis sambil tetap menjaga kualitas hidup pasien.

Untuk pasien dengan penyakit stadium III yang tidak dapat dioperasi, penggunaan EGFR-TKI dalam rangkaian peri-kemoradiasi menunjukkan tingkat respons yang tinggi dengan profil keamanan yang dapat ditoleransi.

Sementara itu, pada pasien yang mengalami progresi akibat amplifikasi atau overekspresi MET, yang lebih sering ditemukan pada populasi Asia, penambahan inhibitor MET pada EGFR-TKI ternyata memberikan respons yang signifikan serta lebih tahan lama.

Temuan ini menegaskan pentingnya pemeriksaan komprehensif EGFR dan MET sebagai dasarpengambilan keputusan terapeutik di setiap tahapan penyakit.

Mendorong Penggunaan Imunoterapi dan Terapi Target Kanker gastrointestinal menjadi salah satu penyumbang beban kanker global yang besar, dengan lebih dari separuh kasus ditemukan di Asia.

Studi yang dilakukan oleh AstraZeneca Indonesia menunjukkan bahwa pemberian imunoterapi sejak tahap awal dan secara berkesinambungan dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup pada kelompok pasien tertentu.