Bacaan Doa

Doa Malaikat untuk Orang Kikir agar Allah Mencabut Hartanya

Malaikat turun ke bumi pada setiap pagi untuk mendoakan manusia yang gemar bersedekah dan memperingatkan mereka yang kikir.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Sri Juliati
Doa Malaikat untuk Orang Kikir agar Allah Mencabut Hartanya
BeFunky/Tribunnews.com
DOA MALAIKAT - Gambar dibuat di BeFunky, Rabu (19/11/2025). Malaikat turun ke bumi pada setiap pagi untuk mendoakan manusia yang gemar bersedekah dan memperingatkan mereka yang kikir. 

Ringkasan Berita:
  • Malaikat mendoakan manusia yang gemar bersedekah dan mereka yang kikir.
  • Orang yang kikir dan pelit didoakan oleh malaikat agar Allah SWT mencabut nikmatnya.
  • Setiap muslim dianjurkan untuk bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan.

TRIBUNNEWS.COM - Malaikat merupakan makhluk Allah SWT yang selalu menaati perintah-Nya.

Allah SWT memberikan masing-masing tugas kepada para malaikat, termasuk malaikat yang turun ke bumi setiap pagi.

Para malaikat menjadi saksi manusia yang bangun pada pagi hari untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sebagai makhluk yang mulia, malaikat juga mendoakan manusia yang beramal baik dan mereka yang enggan berbuat kebaikan.

Kementerian Agama menjelaskan dalam lamannya, doa para malaikat pada pagi hari, bukan hanya sebagai berkah tapi juga peringatan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdo'a: “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak.” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah.” (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010)

Dalam hadis lain disebutkan doa malaikat untuk orang yang bersedekah dan orang yang kikir, sebagai berikut.

Doa Malaikat untuk Orang Kikir dan Dermawan

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Allahuma a’thi munfiqan khalafan wa’thi mumsikan maalan talafan.

Artinya: "Ya Allah berilah balasan bagi mereka yang berinfak, dan berilah bagi orang kikir itu kerugian harta." (HR. Ibnu Majah)

Baca juga: 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Bisa Lindungi Diri dari Gangguan Ghaib

Doa tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda.

Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah matahari terbit kecuali ada dua malaikat yang diutus di kedua sisinya sambil berseru, dan seluruh penduduk bumi mendengarkan keduanya kecuali dua golongan. 

Kedua malaikat itu menyerukan, “Wahai sekalian manusia, kembalilah kepada Rabb kalian. Ketahuilah bahwa sedikit namun mencukupi itu lebih baik daripada banyak namun tidak mencukupi."

Dan tidaklah matahari terbenam kecuali ada dua malaikat yang di utus di kedua sisinya sambil berseru, seluruh penduduk bumi mendengarkan keduanya kecuali dua golongan, keduanya berseru, “Allahuma a’thi munfiqan khalafan wa’thi mumsikan maalan talafan.” (Ya Allah berilah balasan bagi mereka yang berinfak, dan berilah bagi orang kikir itu kerugian harta)” (HR Ibnu Majah)

Anjuran Bersedekah

Setiap muslim dianjurkan untuk bersedekah, baik dalam bentuk harta benda atau perbuatan baik untuk membantu orang lain.

Islam mengajarkan bahwa memberikan bantuan kepada orang lain tidak akan membuat orang yang membantu tersebut menjadi miskin.

