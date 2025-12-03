Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa agar Tidur Nyenyak dan Tidak Ada Gangguan saat Tidur

Doa agar tidur nyenyak dapat dibaca agar tidak bangun di tengah tidur karena merasa tenang dan selalu dilindungi oleh Allah Swt.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Febri Prasetyo
Ringkasan Berita:
  • Seorang muslim dapat membaca doa agar tidur nyenyak dan tidak tiba-tiba terbangun.
  • Doa ini berasal dari doa baik yang diajarkan para ulama tradisional.
  • Selain itu, ada amalan yang dapat dikerjakan untuk mendapat perlindungan Allah Swt sebelum tidur.

TRIBUNNEWS.COM - Doa agar tidur nyenyak dapat dibaca agar tidak terbangun di tengah tidur.

Doa dan dzikir dapat membuat seseorang merasa aman dan tenang ketika tidur.

Hal ini karena mereka yakin Allah Swt selalu melindunginya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. 

"Allah memegang nyawa (seseorang) ketika matinya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika ia tidur; maka Dia menahan (nyawa) orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan.” (QS. Az-Zumar: 42)

Dikutip dari laman resmi BAZNAS, di bawah ini doa agar tidur nyenyak.

Doa agar Tidur Nyenyak

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ، وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِئْ لَيْلِي وَأَنِمْ عَيْنِي.

Allahumma gharatis-nujūmu wa hada'atil-‘uyūnu wa anta ḥayyul-qayyūmu lā ta’khudzuka sinatun wa lā nawm, yā Ḥayyu yā Qayyūmu ahdi’ laylī wa anim ‘aynī.

Artinya: “Ya Allah, bintang-bintang telah redup dan mata-mata telah tertidur, sementara Engkau Maha Hidup lagi terus mengurus (makhluk)-Mu, tidak mengantuk dan tidak tidur. Wahai Dzat Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku."

Amalan Sebelum Tidur

Ada beberapa amalan yang dapat dikerjakan sebelum tidur.

Baca juga: Doa Bangun Tidur, Bentuk Syukur setelah Bangun dari Kematian Kecil

BAZNAS menyebutkan amalan seperti berdzikir dan membaca doa dapat memberikan ketenangan dalam tidur.

1. Membaca Ayat Kursi

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allāhu lā ilāha illā huwa al-ḥayyu al-qayyūm, lā ta’khudzu-hu sinatun wa lā nawm, lahu mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man ḏalladhī yashfa‘u ‘indahu illā bi-idznih, ya‘lamu mā bayna aydīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭūna bisyay’in min ‘ilmihī illā bimā shā’, wasi‘a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya’ūduhu ḥifẓuhumā, wa huwa al-‘aliyyul-‘aẓhīm.

Artinya: “Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya segala yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung"

2. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir (33×)

Setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca dzikir sehari-hari, termasuk ketika hendak tidur.

“Subhanallah” (Maha Suci Allah) (33×)

Tags:
Bacaan Doa
Kumpulan Doa
doa tidur
Evergreen
