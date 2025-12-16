Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa Berbuka Puasa Senin Kamis Sesuai Sunnah Rasulullah Saw

Bacaan doa berbuka puasa pada Senin dan Kamis sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw, dapat disimak di dalam artikel berikut ini.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Doa Berbuka Puasa Senin Kamis Sesuai Sunnah Rasulullah Saw
Tribunnews.com
DOA BUKA PUASA - Gambar didesain Tribunnews di BeFunky, Selasa (16/12/2025). Muslim dianjurkan untuk berpuasa sunah pada hari Senin dan Kamis. Ketika azan Maghrib, orang yang berpuasa sebaiknya segera membaca doa berbuka puasa. 

Ringkasan Berita:
  • Puasa Senin dan Kamis dianjurkan bagi muslim karena pada hari itu amalan manusia diperiksa.
  • Orang yang berpuasa juga dianjurkan untuk mengamalkan amalan sunah lain seperti menyegerakan berbuka.
  • Rasulullah Saw mengajarkan doa berbuka puasa Senin Kamis yang diriwayatkan dalam hadis.

TRIBUNNEWS.COM - Puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

Dalam hadis dijelaskan bahwa dua hari tersebut merupakan waktu amalan manusia diperiksa, sehingga berpuasa pada hari Senin dan Kamis diharapkan dapat menambah pahala amalan baik.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda: "Segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat, karena itu aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa dalam kondisi berpuasa." (HR. Tirmidzi).

Puasa ini dilakukan seperti puasa pada umumnya, tidak ada ketentuan khusus bagi muslim yang ingin berpuasa pada hari Senin dan Kamis.

Ketika tiba waktu azan Maghrib, seorang muslim yang berpuasa dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa.

Kementerian Agama menjelaskan bahwa yang demikian adalah sunah yang dianjurkan Rasulullah Saw.

Dari Sahl bin Sa‘d radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Saw bersabda: “Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.” (HR. Bukhari)

Di laman resminya, Kementerian Agama Sulawesi Barat menulis lafal doa berbuka puasa Senin dan Kamis seperti di bawah ini.

Doa Berbuka Puasa Senin Kamis

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allāhumma laka ṣumtu, wa ‘alā rizqika afṭartu.

Artinya: "Ya Allah hanya untuk-Mu kami berpuasa dan atas rezeki yang Engkau berikan kami berbuka." (diriwayatkan oleh Mu’adz bin Zuhrah)

Baca juga: Niat Puasa Senin Kamis, Ketahui Hal yang Dilarang dan Makruh dalam Puasa

Atau membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Dhahabaẓ-ẓama’u wabtallatil-‘urūqu, wa thabatal-ajru in syā’ Allāh.

Artinya: "Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala tetap, insyaallah." (diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar)

Keutamaan Berbuka Puasa Tepat Waktu

Dalam laman resminya, BAZNAS menulis beberapa keutamaan bagi seseorang yang berbuka puasa tepat waktu.

1. Dicintai Allah Swt

Allah Swt mencintai orang-orang yang menyegerakan untuk berbuka puasa.

Tags:
Evergreen
Bacaan Doa
Doa Buka Puasa
Puasa Senin Kamis
doa
Puasa Sunnah
