Pemilik Gedung Terra Drone Diperiksa Pekan Depan, Polisi: Sedang Berada di Luar Negeri

Ringkasan Berita: Pemilik gedung Terra Drone belum diperiksa karena sedang berada di luar negeri, dan polisi telah menjadwalkan pemeriksaan minggu depan untuk mempercepat penyidikan.

Gedung diketahui dialihfungsikan, di mana izin IMB dan SLF hanya untuk perkantoran, namun digunakan sebagai tempat penyimpanan baterai berisiko tinggi yang memicu kebakaran

Direktur Utama Terra Drone , MW, telah ditetapkan sebagai tersangka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung Terra Drone yang terbakar bersumber dari percikan api battery lithium polymer (LiPo).

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menyampaikan alasan pemilik gedung belum diperiksa.

"Pemilik gedung kondisinya saat ini ada di luar negeri malah tadi sudah kami panggil untuk jadwalkan minggu depan kita harapkan dia datang untuk menyegerakan penyidikan," ucapnya kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan temuan penyidik, bahwa gedung Terra Drone izin penggunaannya hanya untuk perkantoran bukan tempat penyimpanan baterai.

AKBP Roby tak menampik adanya alih fungsi terkait operasional perusahaan yang berlangsung di gedung tersebut.

"Jadi kalau berdasarkan dokumen IMB dan SLF itu adalah penggunanya untuk perkantoran, menurut kami adalah saat ini demikian ya dibuktikan dengan adanya barang-baranf yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang disimpan dan akhirnya terjadi kebakaran," tukasnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Direktur Utama Terra Drone inisial MW sebagai tersangka.

Rekomendasi Untuk Anda

Penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi Model A Nomor 751 Tahun 2025.

Tersangka MW ditangkap di apartemennya kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) pagi.

Adapun tersangka dipersangkakan Pasal 187 KUHP tentang menimbulkan bahaya umum,188 KUHP tentang kebakaran, dan 359 KUHP tentang kelalaian membuat orang meninggal dunia.

Imbas kebakaran Gedung Terra Drone sebanyak 22 orang meninggal dunia.

Hingga Rabu (10/12/2025), RS Polri menyatakan 22 jenazah korban kebakaran telah teridentifikasi seluruhnya dan diserahkan ke keluarganya masing-masing.