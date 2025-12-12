Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Pemilik Gedung Terra Drone Diperiksa Pekan Depan, Polisi: Sedang Berada di Luar Negeri

Polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung Terra Drone yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Pemilik Gedung Terra Drone Diperiksa Pekan Depan, Polisi: Sedang Berada di Luar Negeri
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEBAKARAN - Petugas pemadam kebakaran usai memadamkan kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 
Ringkasan Berita:
  • Pemilik gedung Terra Drone belum diperiksa karena sedang berada di luar negeri, dan polisi telah menjadwalkan pemeriksaan minggu depan untuk mempercepat penyidikan.
  • Gedung diketahui dialihfungsikan, di mana izin IMB dan SLF hanya untuk perkantoran, namun digunakan sebagai tempat penyimpanan baterai berisiko tinggi yang memicu kebakaran.
  • Direktur Utama Terra Drone, MW, telah ditetapkan sebagai tersangka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung Terra Drone yang terbakar bersumber dari percikan api battery lithium polymer (LiPo).

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menyampaikan alasan pemilik gedung belum diperiksa.

"Pemilik gedung kondisinya saat ini ada di luar negeri malah tadi sudah kami panggil untuk jadwalkan minggu depan kita harapkan dia datang untuk menyegerakan penyidikan," ucapnya kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan temuan penyidik, bahwa gedung Terra Drone izin penggunaannya hanya untuk perkantoran bukan tempat penyimpanan baterai.

AKBP Roby tak menampik adanya alih fungsi terkait operasional perusahaan yang berlangsung di gedung tersebut.

"Jadi kalau berdasarkan dokumen IMB dan SLF itu adalah penggunanya untuk perkantoran, menurut kami adalah saat ini demikian ya dibuktikan dengan adanya barang-baranf yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang disimpan dan akhirnya terjadi kebakaran," tukasnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Direktur Utama Terra Drone inisial MW sebagai tersangka.

Rekomendasi Untuk Anda

Penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi Model A Nomor 751 Tahun 2025.

Tersangka MW ditangkap di apartemennya kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) pagi.

Adapun tersangka dipersangkakan Pasal 187 KUHP tentang menimbulkan bahaya umum,188 KUHP tentang kebakaran, dan 359 KUHP tentang kelalaian membuat orang meninggal dunia.

Imbas kebakaran Gedung Terra Drone sebanyak 22 orang meninggal dunia.

Hingga Rabu (10/12/2025), RS Polri menyatakan 22 jenazah korban kebakaran telah teridentifikasi seluruhnya dan diserahkan ke keluarganya masing-masing.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Pemilik
Gedung
Terra Drone
Diperiksa
luar negeri
kebakaran
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Komisi IX DPR Soroti Lemahnya Perlindungan Pekerja Dalam Insiden Kebakaran Kantor Terra Drone

Komisi IX DPR Soroti Lemahnya Perlindungan Pekerja Dalam Insiden Kebakaran Kantor Terra Drone

Bos Terra Drone Jadi Tersangka, Sempat Protes saat Diringkus hingga Terancam Penjara Seumur Hidup

Bos Terra Drone Jadi Tersangka, Sempat Protes saat Diringkus hingga Terancam Penjara Seumur Hidup

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas