Pasca Kericuhan Kalibata, Susno Duadji: Pedagang yang Kiosnya Terbakar Harus Dapat Perhatian Pemprov

TRIBUNNEWS.COM - Eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji buka suara terkait insiden pengeroyokan yang berujung pada perusakan dan pembakaran kios-kios pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan.

Diketahui, sebelumnya telah terjadi kericuhan yang disebabkan oleh aksi pengeroyokan pada dua debt collector (DC) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Akibatnya insiden pengeroyokan ini, dua debt collector meninggal dunia dan sejumlah kios dan kendaraan milik warga dibakar massa.

Terkait adanya pembakaran kios-kios pedagang di Kalibata ini, Susno Duadji menilai pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan perhatiannya kepada para pedagang yang menjadi korban pembakaran.

"Disinilah kesempatan, bukan kita mohonkan perhatian dari pemerintah daerah ya."

"Bahwa rakyatnya yang sedang mencari nafkah, tanpa tahu kesalahan apa, warungnya atau kiosnya dibakar," kata Susno, dilansir tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (14/12/2025).

Lebih lanjut Susno mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan menangani aksi pembakaran kios-kios pedagang ini.

Agar nantinya para pedagang di Kalibata ini bisa mendapatkan bantuan untuk perbaikan kios mereka yang rusak terbakar, serta bisa kembali mencari nafkah dan berdagang kembali.

"Saya kira Pemerintah DKI Jakarta harus turun tangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Supaya rakyat kecil bisa melanjutkan mencari nafkahnya," tegas Susno.

Kerugian Pembakaran di Kalibata Mencapai Rp1,2 Miliar

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bahwa polisi telah melakukan penghitungan terhadap fasilitas umum dan kendaraan yang rusak buntut insiden tersebut.

“Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin,” ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, fokus polisi saat ini adalah memastikan warga sekitar kembali merasa aman.

Polda Metro Jaya juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait kemungkinan revitalisasi dan bantuan bagi korban terdampak.