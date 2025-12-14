Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pasca Kericuhan Kalibata, Susno Duadji: Pedagang yang Kiosnya Terbakar Harus Dapat Perhatian Pemprov

Susno Duadji menilai Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa memberikan perhatiannya kepada para pedagang yang menjadi korban pembakaran di Kalibata.

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Pasca Kericuhan Kalibata, Susno Duadji: Pedagang yang Kiosnya Terbakar Harus Dapat Perhatian Pemprov
(KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA)
KERUSUHAN KALIBATA - TKP peusakan dan pembakaran imbas mata elang tewas dikeroyok orang tak dikenal di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). Susno Duadji menilai Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa memberikan perhatiannya kepada para pedagang yang menjadi korban pembakaran di Kalibata. 

Ringkasan Berita:
  • Susno Duadji menilai Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa memberikan perhatiannya kepada para pedagang yang menjadi korban pembakaran di Kalibata.
  • Pasalnya saat insiden pengeroyokan DC di Kalibata ini terjadi saat para pedagang sedang mencari nafkah, dan tanpa tahu kesalahan mereka, tiba-tiba kios mereka dibakar massa.
  • Untuk itu Susno mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan menangani aksi pembakaran kios-kios pedagang ini.

TRIBUNNEWS.COM - Eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji buka suara terkait insiden pengeroyokan yang berujung pada perusakan dan pembakaran kios-kios pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan.

Diketahui, sebelumnya telah terjadi kericuhan yang disebabkan oleh aksi pengeroyokan pada dua debt collector (DC) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Akibatnya insiden pengeroyokan ini, dua debt collector meninggal dunia dan sejumlah kios dan kendaraan milik warga dibakar massa.

Terkait adanya pembakaran kios-kios pedagang di Kalibata ini, Susno Duadji menilai pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan perhatiannya kepada para pedagang yang menjadi korban pembakaran.

Pasalnya saat insiden pengeroyokan DC di Kalibata ini terjadi saat para pedagang sedang mencari nafkah, dan tanpa tahu kesalahan mereka, tiba-tiba kios mereka dibakar massa.

Untuk itu Susno mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan menangani aksi pembakaran kios-kios pedagang ini.

"Disinilah kesempatan, bukan kita mohonkan perhatian dari pemerintah daerah ya."

"Bahwa rakyatnya yang sedang mencari nafkah, tanpa tahu kesalahan apa, warungnya atau kiosnya dibakar," kata Susno, dilansir tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (14/12/2025).

Lebih lanjut  Susno mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan menangani aksi pembakaran kios-kios pedagang ini.

Agar nantinya para pedagang di Kalibata ini bisa mendapatkan bantuan untuk perbaikan kios mereka yang rusak terbakar, serta bisa kembali mencari nafkah dan berdagang kembali.

"Saya kira Pemerintah DKI Jakarta harus turun tangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Supaya rakyat kecil bisa melanjutkan mencari nafkahnya," tegas Susno.

Baca juga: Pedagang di Kalibata Trauma Berat usai Kios Dibakar, Modal Habis, Mengais Besi Rongsok demi Makan

Kerugian Pembakaran di Kalibata Mencapai Rp1,2 Miliar

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bahwa polisi telah melakukan penghitungan terhadap fasilitas umum dan kendaraan yang rusak buntut insiden tersebut.

“Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin,” ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, fokus polisi saat ini adalah memastikan warga sekitar kembali merasa aman. 

Polda Metro Jaya juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait kemungkinan revitalisasi dan bantuan bagi korban terdampak.

Halaman 1/2
12
Tags:
kericuhan
Kalibata
Susno Duadji
pengeroyokan
Jakarta Selatan
