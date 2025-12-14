PSI Jakarta Gelar Rakorwil, Ahmad Ali Pasang Target Menang Pilkada dan Pileg 2029

Ringkasan Berita: Rakorwil PSI DKI Jakarta di Hotel Grand Sahid Jaya menandai konsolidasi besar dengan pelantikan pengurus baru yang dinilai lengkap dan lolos verifikasi.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan target partai memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilkada Jakarta 2029. Dengan modal pengalaman dua pemilu dan struktur organisasi yang semakin solid, PSI optimistis menjadikan Jakarta sebagai basis kemenangan politik di masa mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - DPW PSI DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (14/12/2025).

Dalam forum konsolidasi tersebut, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan target besar partainya memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada Jakarta pada 2029.

Untuk mencapai target itu, PSI memperkuat struktur organisasi sebagai modal utama menghadapi pertarungan politik mendatang.

Rakorwil adalah singkatan dari Rapat Koordinasi Wilayah, yaitu forum resmi yang digelar organisasi, lembaga, atau partai politik untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi kinerja, serta memperkuat konsolidasi di tingkat wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pelantikan pengurus DPW PSI DKI Jakarta oleh Ahmad Ali yang mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Pataka bendera PSI diserahkan kepada Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina untuk kemudian dikibarkan sebagai simbol kepengurusan baru.

Rekomendasi Untuk Anda

Struktur kepengurusan DPW PSI DKI Jakarta kini dinilai lengkap, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga badan-badan pendukung seperti Bappilu, Badan Saksi, dan Bidang OKK.

Ahmad Ali menyebut pelantikan ini sebagai yang “termeriah dan terlengkap”, sekaligus memastikan kepengurusan PSI DKI lolos verifikasi 100 persen.

Dalam arahannya, Ahmad Ali mengapresiasi kerja politik DPW PSI Jakarta, namun mengingatkan agar tidak berpuas diri.

Menurutnya, DKI Jakarta adalah barometer politik nasional sehingga kader PSI harus tetap kritis terhadap permasalahan sosial di ibu kota. Ia juga menyinggung perlunya menghidupkan kembali tradisi kritik konstruktif yang pernah menjadi ciri khas PSI di DPRD DKI.

“Saya merindukan anggota DPRD PSI yang seperti dulu yang kritis terhadap permasalahan di DKI, yang selama ini hilang dari kritik kritik itu," kata dia.

Lebih jauh, Ahmad Ali menegaskan target besar PSI di Jakarta, yaitu memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub/Pilkada) pada 2029.

Ia menilai PSI memiliki modal kuat dari pengalaman dua kali mengikuti pemilu, meski raihan kursi DPRD DKI masih stagnan di angka delapan.

“Saya berharap tahun 2029 kita tidak punya pilihan lain selain memenangkan merebut DKI-1, memenangkan pertarungan di Pileg 2029 di DKI,,” ujarnya.

Dengan konsolidasi organisasi yang terus diperkuat, PSI optimistis dapat meraih hasil maksimal di Pemilu 2029, baik di legislatif maupun eksekutif, menjadikan Jakarta sebagai basis kemenangan partai.

Baca juga: Ahmad Ali Ajak Kader PSI Galang Donasi untuk Bencana Sumatera, DPW Banten Kumpulkan Rp250 Juta

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Banjir Sumatera, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Jalankan Misi Kemanusiaan