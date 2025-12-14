Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Pemilu 2029

PSI Jakarta Gelar Rakorwil, Ahmad Ali Pasang Target Menang Pilkada dan Pileg 2029

PSI Jakarta gelar Rakorwil, pelantikan pengurus DPW, dan target menang Pileg serta Pilkada 2029.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in PSI Jakarta Gelar Rakorwil, Ahmad Ali Pasang Target Menang Pilkada dan Pileg 2029
Istimewa
Pelantikan pengurus DPW PSI oleh Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu, (14/12/2025). (Taufik Ismail). 

Ringkasan Berita:
  • Rakorwil PSI DKI Jakarta di Hotel Grand Sahid Jaya menandai konsolidasi besar dengan pelantikan pengurus baru yang dinilai lengkap dan lolos verifikasi. 
  • Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan target partai memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilkada Jakarta 2029. Dengan modal pengalaman dua pemilu dan struktur organisasi yang semakin solid, PSI optimistis menjadikan Jakarta sebagai basis kemenangan politik di masa mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - DPW PSI DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (14/12/2025).

Dalam forum konsolidasi tersebut, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan target besar partainya memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada Jakarta pada 2029. 

Untuk mencapai target itu, PSI memperkuat struktur organisasi sebagai modal utama menghadapi pertarungan politik mendatang.

Rakorwil adalah singkatan dari Rapat Koordinasi Wilayah, yaitu forum resmi yang digelar organisasi, lembaga, atau partai politik untuk menyatukan arah kebijakan, mengevaluasi kinerja, serta memperkuat konsolidasi di tingkat wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pelantikan pengurus DPW PSI DKI Jakarta oleh Ahmad Ali yang mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Pataka bendera PSI diserahkan kepada Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina untuk kemudian dikibarkan sebagai simbol kepengurusan baru.

Rekomendasi Untuk Anda

Struktur kepengurusan DPW PSI DKI Jakarta kini dinilai lengkap, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga badan-badan pendukung seperti Bappilu, Badan Saksi, dan Bidang OKK.

Ahmad Ali menyebut pelantikan ini sebagai yang “termeriah dan terlengkap”, sekaligus memastikan kepengurusan PSI DKI lolos verifikasi 100 persen.

Dalam arahannya, Ahmad Ali mengapresiasi kerja politik DPW PSI Jakarta, namun mengingatkan agar tidak berpuas diri.

Menurutnya, DKI Jakarta adalah barometer politik nasional sehingga kader PSI harus tetap kritis terhadap permasalahan sosial di ibu kota. Ia juga menyinggung perlunya menghidupkan kembali tradisi kritik konstruktif yang pernah menjadi ciri khas PSI di DPRD DKI.

“Saya merindukan anggota DPRD PSI yang seperti dulu yang kritis terhadap permasalahan di DKI, yang selama ini hilang dari kritik kritik itu," kata dia.

Lebih jauh, Ahmad Ali menegaskan target besar PSI di Jakarta, yaitu memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub/Pilkada) pada 2029. 

Ia menilai PSI memiliki modal kuat dari pengalaman dua kali mengikuti pemilu, meski raihan kursi DPRD DKI masih stagnan di angka delapan.

“Saya berharap tahun 2029 kita tidak punya pilihan lain selain memenangkan merebut DKI-1, memenangkan pertarungan di Pileg 2029 di DKI,,” ujarnya.

Dengan konsolidasi organisasi yang terus diperkuat, PSI optimistis dapat meraih hasil maksimal di Pemilu 2029, baik di legislatif maupun eksekutif, menjadikan Jakarta sebagai basis kemenangan partai.

Baca juga: Ahmad Ali Ajak Kader PSI Galang Donasi untuk Bencana Sumatera, DPW Banten Kumpulkan Rp250 Juta

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Banjir Sumatera, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Jalankan Misi Kemanusiaan

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Seleb

Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
PSI
Jakarta
Ahmad Ali
pilkada
Pileg
Pemilu 2029
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Pemilu 2029

Rakorwil di Sulut, Ahmad Ali: Siapapun yang Halangi Jalan PSI, Kami Lawan!

Rakorwil di Sulut, Ahmad Ali: Siapapun yang Halangi Jalan PSI, Kami Lawan!

Kaesang Minta Kader PSI Perbaiki Struktur Organisasi Jika Ingin Menang Pemilu 2029

Kaesang Minta Kader PSI Perbaiki Struktur Organisasi Jika Ingin Menang Pemilu 2029

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas