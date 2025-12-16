Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Keheningan yang Berbicara: Refleksi Humanis dalam Patung Logam Redy Rahadian

Melalui Terbang Tinggi, Redy Rahadian tak hanya memandang patung bukan semata persoalan bentuk dan material, melainkan pengalaman dan makna.

Penulis: Hasiolan E.P.G
Editor: Willem Jonata
zoom-in Keheningan yang Berbicara: Refleksi Humanis dalam Patung Logam Redy Rahadian
HO/IST
REFLEKSI SUNYI - Patung Terbang Tinggi karya Redy Rahadian menghadirkan refleksi sunyi tentang keberanian, keseimbangan, dan kesadaran dalam perjalanan manusia menghadapi realitas. Melalui logam yang diolah dengan presisi tinggi, Redy Rahadian menegaskan patung sebagai medium perenungan, bukan sekadar pernyataan visual. 

Ringkasan Berita:
  • Redy Rahadian adalah pematung kontemporer Indonesia yang selama lebih dari dua dekade menjadikan logam sebagai medium perenungan
  • Bagi Redy Rahadian, logam bukan semata material industri yang kaku dan dingin
  • Latar belakang Redy di bidang mekanik memberi fondasi teknis yang kokoh, namun kekuatan utamanya terletak pada kedalaman gagasan

 

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah derasnya arus kehidupan modern yang cepat dan riuh, seni kerap hadir sebagai ruang hening—sebuah jeda yang memungkinkan manusia kembali menyimak suara batinnya.

Patung, sebagai medium tiga dimensi, memiliki kemampuan khas untuk menghadirkan keheningan yang justru berbicara lebih dalam.

Keheningan inilah yang konsisten terasa dalam karya-karya Redy Rahadian, pematung kontemporer Indonesia yang selama lebih dari dua dekade menjadikan logam sebagai medium perenungan.

Baca juga: Peringatan Hari Deklarasi Papua Barat, Massa Gelar Aksi di Patung Kuda Jakarta

Melalui baja dan material industri yang diproses dengan teknik pengelasan tingkat lanjut, Redy menghadirkan karya yang tidak hanya kuat secara visual, tetapi juga sarat muatan reflektif tentang ketahanan, keseimbangan, dan perjalanan manusia menghadapi realitas hidup.

Dalam kerangka tersebut, karya-karyanya menemukan relevansi tanpa perlu bersifat menggurui atau memaksa. Ia mengajak penikmatnya untuk berhenti sejenak, mengamati, lalu merenung—sebuah ajakan yang hadir secara perlahan namun konsisten.

Bagi Redy Rahadian, logam bukan semata material industri yang kaku dan dingin. Ia melihatnya sebagai medium yang menyimpan memori, tekanan, sekaligus potensi gerak.

Melalui penguasaan teknik pengelasan tingkat tinggi, Redy mengolah baja dan logam lainnya menjadi bentuk-bentuk yang mengandung makna humanis, merekam relasi manusia dengan mimpi, beban hidup, serta upaya menjaga keseimbangan di tengah perubahan zaman.

“Saya selalu percaya bahwa material yang paling keras justru menyimpan kemungkinan paling puitis. Logam mengajarkan saya tentang ketahanan, kesabaran, dan proses,” ungkap Redy Rahadian dalam salah satu refleksinya tentang praktik berkarya, Selasa (16/12/2025).

Konsistensi selama lebih dari dua dekade menjadikan patung sebagai bahasa personal sekaligus universal.

Latar belakang Redy di bidang mekanik memberi fondasi teknis yang kokoh, namun kekuatan utamanya terletak pada kedalaman gagasan.

Tema tentang kerja sama, daya juang, dan aspirasi manusia untuk melampaui keterbatasan terus hadir berulang, membentuk karakter karya yang mudah dikenali sekaligus tetap relevan dengan konteks zaman.

Makna Karya Terbang Tinggi

Salah satu representasi kematangan artistik tersebut terwujud dalam karya Terbang Tinggi, yang dipresentasikan di The Apurva Kempinski Bali.

Patung ini tidak tampil sebagai simbol kemenangan yang lantang, melainkan sebagai pernyataan sunyi tentang keberanian untuk bangkit dengan kesadaran penuh.

Secara konseptual, Terbang Tinggi menangkap fase antara keterikatan dan kebebasan—ketika manusia masih berpijak pada realitas, namun mulai berani menatap kemungkinan tanpa batas.

Sumber: Tribunnews.com
