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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Less - Olivia Rodrigo: I Wish You Loved Me Less

Simak lirik dan terjemahan lagu Less milik penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika, Olivia Rodrigo. 

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Penulis: Nurkhasanah
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TRIBUNNEWS.COM - "Less" merupakan lagu terbaru dari penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika, Olivia Rodrigo. 

Lagu ini termasuk dalam album studio ketiga Olivia Rodrigo yang bertajuk "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". 

Album tersebut dirilis pada 12 Juni 2026 oleh Geffen Records.

Makna lagu "Less" dari Olivia Rodrigo berkisah tentang patah hati dan sulitnya merelakan hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan. 

Lirik lagu ini menggambarkan perasaan yang penuh dilema setelah perpisahan. 

Ia berharap mantannya tidak terlalu mencintainya, karena jika perasaan itu tidak sedalam yang terlihat, proses move on akan terasa lebih mudah. 

Keinginan tersebut tercermin dalam lirik "I wish you loved me less", yang menunjukkan paradoks emosional: semakin besar cinta yang tersisa, semakin sulit pula menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut telah berakhir.

Simak lirik dan terjemahan lagu "Less" dari Olivia Rodrigo di bawah ini.

Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Happier - Olivia Rodrigo: I Hope Youre Happy but Dont Be Happier

Terjemahan Lirik Lagu Less - Olivia Rodrigo: 

I feel it again, edge of the bed
Aku merasakannya lagi, di tepi tempat tidur
Body and head protesting, my stomach's in knots
Tubuh dan kepala protes, perutku berasa kaku
I don’t wanna talk, let’s just go to bed or somethin’
Aku nggak mau ngomong, mending kita tidur atau apa gitu
Maybe it’ll fix itself tomorrow
Mungkin ini bakal beres sendiri besok
But I’ve been sayin’ that like every night
Tapi aku udah bilang gitu hampir setiap malam

You say you can’t stand to watch me cry a minute more
Kau bilang kau nggak tahan lihat aku nangis lebih lama lagi
So you do the noble thing and open up the door
Jadi kau melakukan hal yang terhormat dan membuka pintu

If loving me means letting go and wishing me the best
Jika mencintaiku berarti melepaskan dan berharap yang terbaik untukku
Then I guess
Kalau gitu, aku rasa
I wish, I wish, I wish you loved me less
Aku berharap, aku berharap, aku berharap kau mencintaiku kurang

We tried to recreate our favorite date
Kita coba mengulang kencan favorit kita
But we didn’t laugh much this time
Tapi kali ini kita nggak banyak tertawa
Our trip to Big Sur only confirmed
Perjalanan kita ke Big Sur hanya mengonfirmasi
This isn’t what it should feel like
Ini bukan yang seharusnya dirasakan
And maybe I’m a stubborn overthinker
Dan mungkin aku ini orang yang keras kepala dan suka berpikir berlebihan
But I’ve been thinkin’ over this a lot
Tapi aku udah mikirin ini cukup lama

And I could try convincing you they’re just intrusive thoughts
Dan aku bisa coba meyakinkanmu kalau itu cuma pikiran yang mengganggu
But you’ve seen me truly happy, so you know right now I’m not
Tapi kau sudah lihat aku benar-benar bahagia, jadi kau tahu sekarang aku tidak

If loving me means cryin’ on the curb at LAX
Jika mencintaiku berarti nangis di pinggir jalan di LAX
Well, then I guess
Kalau gitu, aku rasa
I wish, I wish, I wish you loved me less
Aku berharap, aku berharap, aku berharap kau mencintaiku kurang

If loving me means sayin’, “Babe, I think this is the end”
Jika mencintaiku berarti bilang, “Sayang, aku rasa ini akhir”
I guess
Aku rasa
I wish, I wish, I wish you loved me less
Aku berharap, aku berharap, aku berharap kau mencintaiku kurang

(Tribunnews.com)

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Tags:
Lirik Lagu
Less
Olivia Rodrigo
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