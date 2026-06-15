Terjemahan Lirik Lagu Less - Olivia Rodrigo: I Wish You Loved Me Less

TRIBUNNEWS.COM - "Less" merupakan lagu terbaru dari penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika, Olivia Rodrigo.

Lagu ini termasuk dalam album studio ketiga Olivia Rodrigo yang bertajuk "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love".

Album tersebut dirilis pada 12 Juni 2026 oleh Geffen Records.

Makna lagu "Less" dari Olivia Rodrigo berkisah tentang patah hati dan sulitnya merelakan hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan.

Lirik lagu ini menggambarkan perasaan yang penuh dilema setelah perpisahan.

Ia berharap mantannya tidak terlalu mencintainya, karena jika perasaan itu tidak sedalam yang terlihat, proses move on akan terasa lebih mudah.

Keinginan tersebut tercermin dalam lirik "I wish you loved me less", yang menunjukkan paradoks emosional: semakin besar cinta yang tersisa, semakin sulit pula menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut telah berakhir.

Simak lirik dan terjemahan lagu "Less" dari Olivia Rodrigo di bawah ini.

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Terjemahan Lirik Lagu Less - Olivia Rodrigo:

I feel it again, edge of the bed

Aku merasakannya lagi, di tepi tempat tidur

Body and head protesting, my stomach's in knots

Tubuh dan kepala protes, perutku berasa kaku

I don’t wanna talk, let’s just go to bed or somethin’

Aku nggak mau ngomong, mending kita tidur atau apa gitu

Maybe it’ll fix itself tomorrow

Mungkin ini bakal beres sendiri besok

But I’ve been sayin’ that like every night

Tapi aku udah bilang gitu hampir setiap malam

You say you can’t stand to watch me cry a minute more

Kau bilang kau nggak tahan lihat aku nangis lebih lama lagi

So you do the noble thing and open up the door

Jadi kau melakukan hal yang terhormat dan membuka pintu

If loving me means letting go and wishing me the best

Jika mencintaiku berarti melepaskan dan berharap yang terbaik untukku

Then I guess

Kalau gitu, aku rasa

I wish, I wish, I wish you loved me less

Aku berharap, aku berharap, aku berharap kau mencintaiku kurang

We tried to recreate our favorite date

Kita coba mengulang kencan favorit kita

But we didn’t laugh much this time

Tapi kali ini kita nggak banyak tertawa

Our trip to Big Sur only confirmed

Perjalanan kita ke Big Sur hanya mengonfirmasi

This isn’t what it should feel like

Ini bukan yang seharusnya dirasakan

And maybe I’m a stubborn overthinker

Dan mungkin aku ini orang yang keras kepala dan suka berpikir berlebihan

But I’ve been thinkin’ over this a lot

Tapi aku udah mikirin ini cukup lama

And I could try convincing you they’re just intrusive thoughts

Dan aku bisa coba meyakinkanmu kalau itu cuma pikiran yang mengganggu

But you’ve seen me truly happy, so you know right now I’m not

Tapi kau sudah lihat aku benar-benar bahagia, jadi kau tahu sekarang aku tidak

If loving me means cryin’ on the curb at LAX

Jika mencintaiku berarti nangis di pinggir jalan di LAX

Well, then I guess

Kalau gitu, aku rasa

I wish, I wish, I wish you loved me less

Aku berharap, aku berharap, aku berharap kau mencintaiku kurang

If loving me means sayin’, “Babe, I think this is the end”

Jika mencintaiku berarti bilang, “Sayang, aku rasa ini akhir”

I guess

Aku rasa

I wish, I wish, I wish you loved me less

Aku berharap, aku berharap, aku berharap kau mencintaiku kurang

(Tribunnews.com)