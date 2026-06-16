Terjemahan Lirik Lagu Line Without a Hook - Ricky Montgomery: I Am a Wreck When I'm Without You
Simak lirik dan terjemahan lagu "Line Without a Hook" milik penyanyi-penulis lagu asal Amerika, Ricky Montgomery.
Penulis:
Nurkhasanah
Editor:
Yurika NendriNovianingsih
TRIBUNNEWS.COM - "Line Without a Hook" merupakan lagu dari penyanyi-penulis lagu asal Amerika, Ricky Montgomery.
Lagu ini dirilis pada tahun 2016.
Lagu ini sempat viral di TikTok pada tahun 2020 dan menjadi sangat populer di berbagai kalangan pendengar.
Lagu "Line Without a Hook" yang dipopulerkan oleh Ricky Montgomery menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya.
Namun, ia dihantui oleh rasa tidak percaya diri dan ketakutan mendalam akan kehilangan.
Lagu ini menggambarkan dinamika hubungan yang rumit, diwarnai oleh emosi yang meledak-ledak, rasa takut menjadi beban bagi pasangan, dan pertanyaan apakah dirinya benar-benar layak untuk dicintai.
Simak lirik dan terjemahan lagu "Line Without a Hook" dari Ricky Montgomery di bawah ini.
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Terjemahan Lirik Lagu Line Without a Hook - Ricky Montgomery:
I don't really give a damn about the way you touch me
Aku tidak peduli bagaimana caramu memperlakukanku
When we're alone
Sewaktu kita bersama
You can hold my hand
Kau bisa menggenggam tanganku
If no one's home
Seandainya kau kesepian berada di rumah
Do you like it when I'm away?
Bahagiakah dirimu saat jauh dariku?
If I went and hurt my body, baby
Seandainya aku pergi dan menyakiti diriku
Would you love me the same?
Akankah kau tetap mencintaiku?
I can feel all my bones coming back
Bisa kurasakan segala penderitaanku
And I'm craving motion
Dan aku perkirakan
Mama never really learns how to live by herself
Engkau tidak akan pernah serius belajar untuk melupakanku
It's a curse
Ini adalah kutukan
And it's growing
Dan masih terus berlanjut
You're a pond and I'm an ocean
Engkau menggenapiku
Oh, all my emotions
Semua perasaanku
Feel like explosions when you are around
Begitu meledak-ledak saat kau di dekatku
And I've found a way to kill the sounds, oh
Dan telah kutemukan cara hentikan bisikan-bisikan itu
Oh, baby, I am a wreck when I'm without you
Sayang, begitu remuknya aku saat jauh dari dirimu
I need you here to stay
Aku ingin kau tetap di sini bersama denganku
I broke all my bones that day I found you
Kuusahakan yang terbaik sedari pertama kita berjumpa
Crying at the lake
Kusembunyikan semua sedihku
Was it something I said to make you feel like you're a burden?
Apakah pernyataanku membuatmu merasa seperti beban bagiku?
Oh, and if I could take it all back
Seandainya saja bisa kutarik kembali segalanya
I swear that I would pull you from the tide
Aku bersumpah akan kujaga dirimu sebaik-baiknya
Oh, whoa, whoa, whoa
Oh, whoa, whoa, whoa
I said no, I said no
Kubilang tidak
Listen close, it's a no
Dengarkanlah baik-baik, jawabannya tidak
The wind is a pounding on my back
Kini kendalinya ada padaku seorang
And I found hope in a heart attack
Dan kutemukan secercah harapan di tengah penderitaan
Oh at last, it is past
Setidaknya sudah terlewati
Now I've got it, and you can't have it
Dan kini aku telah mendapatkannya
Oh, baby, I am a wreck when I'm without you
Sayang, begitu remuknya aku saat jauh dari dirimu
I need you here to stay
Aku ingin kau tetap di sini bersama denganku
I broke all my bones that day I found you
Kuusahakan yang terbaik sedari pertama kita berjumpa
Crying at the lake
Kusembunyikan semua sedihku
Was it something I said to make you feel like you're a burden?
Apakah pernyataanku membuatmu merasa seperti beban bagiku?
Oh, and if I could take it all back
Seandainya saja bisa kutarik kembali segalanya
I swear that I would pull you from the tide
Aku bersumpah akan kujaga dirimu sebaik-baiknya
Darling, when I'm fast asleep
Sayang, sewaktu aku tertidur lelap
I've seen this person watching me
Seseorang menjumpaiku
Saying, "is it worth it? Is it worth it? Tell me, is it worth it?"
Mempertanyakan, "apakah itu semua sepadan? Katakan padaku, apakah itu semua sepadan?"
Because there is something, and there is nothing
Karena rasanya sepadan dan juga tidak sepadan
There is nothing in between
Dan juga tidak keduanya
And in my eyes, there is a tiny dancer
Dan sejauh mata memandang ada anak kecil
Watching over me, he's singing
Bersenandung sembari melihat ke arahku
"She's a, she's a lady, and I am just a boy"
"Dia adalah wanita yang istimewa dan aku hanyalah seorang lelaki biasa"
He's singing, "she's a, she's a lady, and I am just a line without a hook"
Dia bersenandung, "dia wanita yang istimewa dan aku bukanlah siapa-siapa"
Oh, baby, I am a wreck when I'm without you
Sayang, begitu remuknya aku saat jauh dari dirimu
I need you here to stay
Aku ingin kau tetap di sini bersama denganku
I broke all my bones that day I found you
Kuusahakan yang terbaik sedari pertama kita berjumpa
Crying at the lake
Kusembunyikan semua sedihku
Was it something I said to make you feel like you're a burden?
Apakah pernyataanku membuatmu merasa seperti beban bagiku?
Oh, and if I could take it all back
Seandainya saja bisa kutarik kembali segalanya
I swear that I would pull you from the tide
Aku bersumpah akan kujaga dirimu sebaik-baiknya
(Tribunnews.com)