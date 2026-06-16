Terjemahan Lirik Lagu Line Without a Hook - Ricky Montgomery: I Am a Wreck When I'm Without You

TRIBUNNEWS.COM - "Line Without a Hook" merupakan lagu dari penyanyi-penulis lagu asal Amerika, Ricky Montgomery.

Lagu ini dirilis pada tahun 2016.

Lagu ini sempat viral di TikTok pada tahun 2020 dan menjadi sangat populer di berbagai kalangan pendengar.

Lagu "Line Without a Hook" yang dipopulerkan oleh Ricky Montgomery menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya.

Namun, ia dihantui oleh rasa tidak percaya diri dan ketakutan mendalam akan kehilangan.

Lagu ini menggambarkan dinamika hubungan yang rumit, diwarnai oleh emosi yang meledak-ledak, rasa takut menjadi beban bagi pasangan, dan pertanyaan apakah dirinya benar-benar layak untuk dicintai.

Simak lirik dan terjemahan lagu "Line Without a Hook" dari Ricky Montgomery di bawah ini.

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Terjemahan Lirik Lagu Line Without a Hook - Ricky Montgomery:

I don't really give a damn about the way you touch me

Aku tidak peduli bagaimana caramu memperlakukanku

When we're alone

Sewaktu kita bersama

You can hold my hand

Kau bisa menggenggam tanganku

If no one's home

Seandainya kau kesepian berada di rumah

Do you like it when I'm away?

Bahagiakah dirimu saat jauh dariku?

If I went and hurt my body, baby

Seandainya aku pergi dan menyakiti diriku

Would you love me the same?

Akankah kau tetap mencintaiku?

I can feel all my bones coming back

Bisa kurasakan segala penderitaanku

And I'm craving motion

Dan aku perkirakan

Mama never really learns how to live by herself

Engkau tidak akan pernah serius belajar untuk melupakanku

It's a curse

Ini adalah kutukan

And it's growing

Dan masih terus berlanjut

You're a pond and I'm an ocean

Engkau menggenapiku

Oh, all my emotions

Semua perasaanku

Feel like explosions when you are around

Begitu meledak-ledak saat kau di dekatku

And I've found a way to kill the sounds, oh

Dan telah kutemukan cara hentikan bisikan-bisikan itu

Oh, baby, I am a wreck when I'm without you

Sayang, begitu remuknya aku saat jauh dari dirimu

I need you here to stay

Aku ingin kau tetap di sini bersama denganku

I broke all my bones that day I found you

Kuusahakan yang terbaik sedari pertama kita berjumpa

Crying at the lake

Kusembunyikan semua sedihku

Was it something I said to make you feel like you're a burden?

Apakah pernyataanku membuatmu merasa seperti beban bagiku?

Oh, and if I could take it all back

Seandainya saja bisa kutarik kembali segalanya

I swear that I would pull you from the tide

Aku bersumpah akan kujaga dirimu sebaik-baiknya

Oh, whoa, whoa, whoa

Oh, whoa, whoa, whoa

I said no, I said no

Kubilang tidak

Listen close, it's a no

Dengarkanlah baik-baik, jawabannya tidak

The wind is a pounding on my back

Kini kendalinya ada padaku seorang

And I found hope in a heart attack

Dan kutemukan secercah harapan di tengah penderitaan

Oh at last, it is past

Setidaknya sudah terlewati

Now I've got it, and you can't have it

Dan kini aku telah mendapatkannya

Oh, baby, I am a wreck when I'm without you

Sayang, begitu remuknya aku saat jauh dari dirimu

I need you here to stay

Aku ingin kau tetap di sini bersama denganku

I broke all my bones that day I found you

Kuusahakan yang terbaik sedari pertama kita berjumpa

Crying at the lake

Kusembunyikan semua sedihku

Was it something I said to make you feel like you're a burden?

Apakah pernyataanku membuatmu merasa seperti beban bagiku?

Oh, and if I could take it all back

Seandainya saja bisa kutarik kembali segalanya

I swear that I would pull you from the tide

Aku bersumpah akan kujaga dirimu sebaik-baiknya

Darling, when I'm fast asleep

Sayang, sewaktu aku tertidur lelap

I've seen this person watching me

Seseorang menjumpaiku

Saying, "is it worth it? Is it worth it? Tell me, is it worth it?"

Mempertanyakan, "apakah itu semua sepadan? Katakan padaku, apakah itu semua sepadan?"

Because there is something, and there is nothing

Karena rasanya sepadan dan juga tidak sepadan

There is nothing in between

Dan juga tidak keduanya

And in my eyes, there is a tiny dancer

Dan sejauh mata memandang ada anak kecil

Watching over me, he's singing

Bersenandung sembari melihat ke arahku

"She's a, she's a lady, and I am just a boy"

"Dia adalah wanita yang istimewa dan aku hanyalah seorang lelaki biasa"

He's singing, "she's a, she's a lady, and I am just a line without a hook"

Dia bersenandung, "dia wanita yang istimewa dan aku bukanlah siapa-siapa"

Oh, baby, I am a wreck when I'm without you

Sayang, begitu remuknya aku saat jauh dari dirimu

I need you here to stay

Aku ingin kau tetap di sini bersama denganku

I broke all my bones that day I found you

Kuusahakan yang terbaik sedari pertama kita berjumpa

Crying at the lake

Kusembunyikan semua sedihku

Was it something I said to make you feel like you're a burden?

Apakah pernyataanku membuatmu merasa seperti beban bagiku?

Oh, and if I could take it all back

Seandainya saja bisa kutarik kembali segalanya

I swear that I would pull you from the tide

Aku bersumpah akan kujaga dirimu sebaik-baiknya

(Tribunnews.com)