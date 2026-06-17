Terjemahan Lirik Lagu The Pretender - Foo Fighters: Send in Your Skeletons Sing As Their Bones
Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu The Pretender yang dipopulerkan oleh grup band Foo Fighters.
Penulis:
Ifan RiskyAnugera
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu The Pretender yang dipopulerkan oleh grup band Foo Fighters.
Lagu The Pretender masuk dalam album Echoes, Silence, Patience & Grace yang dirilis pada tahun 2007.
Lirik lagu ini digambarkan sebagai kritik terhadap kemunafikan, manipulasi kekuasaan, dan orang-orang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka sebenarnya.
Foo Fighters merupakan band rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1994 oleh Dave Grohl setelah berakhirnya perjalanan band grunge legendaris Nirvana.
Awalnya, Foo Fighters merupakan proyek solo Grohl yang merekam hampir seluruh instrumen pada album debut mereka seorang diri.
Seiring waktu, Foo Fighters berkembang menjadi salah satu band rock terbesar di dunia. Formasi band ini dikenal melalui karya-karya yang memadukan energi rock alternatif, post-grunge, dan hard rock dengan melodi yang kuat.
Beberapa lagu populer mereka antara lain "Everlong", "My Hero", "Best of You", "Learn to Fly", dan "The Pretender".
Sepanjang kariernya, Foo Fighters telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk sejumlah Grammy Awards.
Hingga kini, Foo Fighters dikenal sebagai salah satu band rock paling berpengaruh di era modern.
Berikut terjemahan lirik lagu The Pretender - Foo Fighters:
Keep you in the dark
Menahanmu dalam gelap
You know they all pretend
Kau tahu mereka semua berpura-pura
Keep you in the dark
Menahanmu dalam gelap
And so it all began
Dan semuanya dimulai
Send in your skeletons
Masukkan tulang rangkamu
Sing as their bones go marching in... again
Bernyanyilah saat belulangmu berbaris rapi... lagi
The need you buried deep
Kebutuhan yang kau pendam dalam-dalam
The secrets that you keep are ever ready
Rahasia yang kau simpan selalu siap
Are you ready
Apa kau siap
I'm finished making sense
Aku selesai menjelaskan
Done pleading ignorance
Usai sudah membela ketidaktahuan
That whole defense
Semua pembelaan itu
Spinning infinity, boy
Memutar ketidakberbatasan, boy
The wheel is spinning me
Roda ini memutar-mutarku
It's never-ending, never-ending
Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir
Same old story
Cerita usang yang sama
What if I say I'm not like the others
Bagaimana bila kukatakan aku tak seperti yang lainnya
What if I say I'm not just another one of your plays
Bagaimana bisa kukatakan aku bukan mainanmu
You're the pretender
Kau pembohong
What if I say I will never surrender
Bagaimana bila kukatakan aku takkan pernah menyerah
In time or so I'm told
Di saat aku diberitahu
I'm just another soul for sale... oh, well
Aku hanyalah jiwa tuk dijual... oh, well
The page is out of print
Halaman ini kehabisan cetakan
We are not permanent
Kita tak permanen
We're temporary, temporary
Kita sementara
Same old story
Cerita usang yang sama