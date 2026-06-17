Terjemahan Lirik Lagu The Pretender - Foo Fighters: Send in Your Skeletons Sing As Their Bones

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu The Pretender yang dipopulerkan oleh grup band Foo Fighters.

Lagu The Pretender masuk dalam album Echoes, Silence, Patience & Grace yang dirilis pada tahun 2007.

Lirik lagu ini digambarkan sebagai kritik terhadap kemunafikan, manipulasi kekuasaan, dan orang-orang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka sebenarnya.

Foo Fighters merupakan band rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1994 oleh Dave Grohl setelah berakhirnya perjalanan band grunge legendaris Nirvana.

Awalnya, Foo Fighters merupakan proyek solo Grohl yang merekam hampir seluruh instrumen pada album debut mereka seorang diri.

Seiring waktu, Foo Fighters berkembang menjadi salah satu band rock terbesar di dunia. Formasi band ini dikenal melalui karya-karya yang memadukan energi rock alternatif, post-grunge, dan hard rock dengan melodi yang kuat.

Beberapa lagu populer mereka antara lain "Everlong", "My Hero", "Best of You", "Learn to Fly", dan "The Pretender".

Sepanjang kariernya, Foo Fighters telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk sejumlah Grammy Awards.

Hingga kini, Foo Fighters dikenal sebagai salah satu band rock paling berpengaruh di era modern.

Berikut terjemahan lirik lagu The Pretender - Foo Fighters:

Keep you in the dark

Menahanmu dalam gelap

You know they all pretend

Kau tahu mereka semua berpura-pura

Keep you in the dark

Menahanmu dalam gelap

And so it all began

Dan semuanya dimulai

Send in your skeletons

Masukkan tulang rangkamu

Sing as their bones go marching in... again

Bernyanyilah saat belulangmu berbaris rapi... lagi

The need you buried deep

Kebutuhan yang kau pendam dalam-dalam

The secrets that you keep are ever ready

Rahasia yang kau simpan selalu siap

Are you ready

Apa kau siap

I'm finished making sense

Aku selesai menjelaskan

Done pleading ignorance

Usai sudah membela ketidaktahuan

That whole defense

Semua pembelaan itu

Spinning infinity, boy

Memutar ketidakberbatasan, boy

The wheel is spinning me

Roda ini memutar-mutarku

It's never-ending, never-ending

Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir

Same old story

Cerita usang yang sama

What if I say I'm not like the others

Bagaimana bila kukatakan aku tak seperti yang lainnya

What if I say I'm not just another one of your plays

Bagaimana bisa kukatakan aku bukan mainanmu

You're the pretender

Kau pembohong

What if I say I will never surrender

Bagaimana bila kukatakan aku takkan pernah menyerah

In time or so I'm told

Di saat aku diberitahu

I'm just another soul for sale... oh, well

Aku hanyalah jiwa tuk dijual... oh, well

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Halaman ini kehabisan cetakan

We are not permanent

Kita tak permanen

We're temporary, temporary

Kita sementara

Same old story

Cerita usang yang sama