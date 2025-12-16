Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Upah Minimum Provinsi

DPR Ingatkan UMP 2026 Jangan Berpihak, Harus Jadi Jalan Tengah Pekerja dan Usaha

UMP 2026 segera diumumkan. DPR ingatkan jangan berpihak, harus jadi jalan tengah pekerja dan usaha agar adil dan stabil.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Acos Abdul Qodir
Tribunnews.com/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
UMP 2026 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ketika ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Ia meminta publik untuk bersabar terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang hingga kini belum diumumkan. Dok: Endrapta Pramudhiaz 

Ringkasan Berita:
  • DPR ingatkan UMP 2026 rawan timpang, pekerja dan usaha butuh keputusan adil.
  • Netty Prasetiyani tekankan keseimbangan, kebijakan upah berdampak ke jutaan buruh dan pelaku usaha.
  • Pemerintah siapkan formula sesuai amanat MK, UMP segera diumumkan Presiden.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher di Jakarta mengingatkan pemerintah agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak berpihak pada satu sisi, melainkan menjadi jalan tengah bagi pekerja dan dunia usaha.

Netty menegaskan penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting yang berdampak langsung bagi pekerja dan pelaku usaha. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara cermat agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak.

“Pemerintah tentu ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu sisi, tetapi menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha,” kata Netty, Selasa (16/12/2025).

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja dan bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Netty menilai pernyataan ini relevan dengan fungsi pengawasan DPR.

Menurut legislator PKS itu, pemerintah tengah menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan kondisi ekonomi, dinamika usaha, serta perlindungan daya beli pekerja.

Ia menilai kehati-hatian diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan dampak lanjutan di lapangan.

Pentingnya Komunikasi Publik

Netty juga menyoroti harapan dunia usaha dan pekerja akan kepastian waktu penetapan UMP.

Ia mendorong agar komunikasi publik diperkuat untuk meredakan ketidakpastian dan menjaga hubungan industrial tetap kondusif.

“Komunikasi yang baik sangat penting agar semua pihak memahami arah kebijakan dan dapat melakukan penyesuaian secara lebih terencana,” jelas istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) itu.

Netty menekankan, upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Ia berharap keputusan yang segera diumumkan dapat menjadi jalan tengah yang baik bagi semua kalangan.

Pemerintah Siapkan Formula UMP 2026

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan segera diteken.

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, formula UMP 2026 akan menyesuaikan amanat Mahkamah Konstitusi (MK), dengan adanya rentang upah sesuai kondisi daerah masing-masing. Dewan Pengupahan Daerah akan diberdayakan secara aktif untuk menentukan besaran upah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

Yassierli menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh melalui sejumlah insentif.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Upah Minimum Provinsi
UMP 2026
Komisi IX DPR
Netty Prasetiyani Aher
Ahmad Heryawan
Kesejahteraan Pekerja
Dunia Usaha
Yassierli
Tribunnews
