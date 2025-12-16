Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Prabowo Targetkan Penanaman Sawit di Papua dalam 5 Tahun ke Depan

Prabowo targetkan sawit di Papua 5 tahun, klaim hemat ratusan triliun, tapi aktivis dan Walhi ingatkan risiko hutan serta tradisi adat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Prabowo Targetkan Penanaman Sawit di Papua dalam 5 Tahun ke Depan
HO/IST
SIDANG KABINET - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Sidang tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadapi penghujung tahun 2025 sekaligus membahas berbagai perkembangan strategis nasional, termasuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Papua jadi sorotan, Prabowo dorong sawit demi energi mandiri lima tahun ke depan.
  • Impor BBM Rp520 triliun disebut bisa ditekan, publik menanti bukti nyata.
  • Aktivis lingkungan dan peneliti BRIN peringatkan risiko deforestasi dan hilangnya tradisi adat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta menargetkan penanaman sawit di Papua dalam kurun waktu 5 tahun sebagai langkah menuju energi mandiri berbasis potensi lokal.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi.”

Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi energi berbasis potensi lokal.

Dampak Fiskal dan Penghematan

Menurut Prabowo, kemandirian energi dan pangan akan berdampak besar pada penghematan anggaran negara, khususnya subsidi dan impor bahan bakar.

“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri.”

Rekomendasi Untuk Anda

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyoroti nilai impor BBM Indonesia yang masih mencapai Rp520 triliun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp500 triliun.” Prabowo menilai penghematan itu dapat membuka ruang fiskal besar bagi pembangunan daerah.

Baca juga: Satgas PKH: 31 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir Sumatra, Ada Indikasi Pidana

Data Kunci Energi dan Sawit

Rencana penanaman sawit di Papua disertai sejumlah angka penting yang menunjukkan skala kebijakan dan dampaknya bagi fiskal negara:

  • Rp520 triliun → nilai impor BBM Indonesia saat ini.
  • 5 tahun → target waktu penanaman sawit di Papua.
  • Ratusan triliun → potensi penghematan subsidi dan impor BBM.
  • 1 triliun per kabupaten → ruang fiskal yang diklaim bisa terbuka untuk pembangunan daerah.

Adat Terhimpit, Hutan Terkikis

Masyarakat adat dan aktivis lingkungan menilai ekspansi sawit di Papua bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tradisi dan hak hidup.

“Masifnya ekspansi perkebunan sawit menyebabkan masyarakat adat sulit menjalankan tradisi seperti ritual maupun upacara adat sehingga pengetahuan lokal ini terancam hilang,” ujar Juru Kampanye Kaoem Telapak, Ziadatunnisa, dikutip Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Ia menjelaskan, riset Kaoem Telapak di Sumatera, Kalimantan, dan Papua menunjukkan ekspansi sawit memicu pelanggaran HAM, terutama terhadap masyarakat adat. Operasi sering berjalan tanpa izin resmi dan berdampak langsung pada perempuan adat.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan kalangan akademisi.

“Ekspansi sawit berpotensi memperburuk ketimpangan, mengancam masyarakat adat, dan menimbulkan kerusakan lingkungan,” kata Hidayatullah Rabbani, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam laporan Kompas.com  (3 Januari 2025).

Rabbani menyoroti risiko sosial dan ekologis ekspansi sawit, terutama setelah Presiden Prabowo menyebut sawit sebagai “aset strategis” dalam Musrenbangnas, 30 Desember 2024.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Prabowo Subianto
Papua
Sawit
kelapa sawit
kerusakan lingkungan
hutan
deforestasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kaleidoskop 2025: Gelombang Protes Gen Z yang Terjadi di Seluruh Dunia, Indonesia hingga Bulgaria

Kaleidoskop 2025: Gelombang Protes Gen Z yang Terjadi di Seluruh Dunia, Indonesia hingga Bulgaria

Prabowo Sindir Keras Pejabat yang Foto-foto di Lokasi Bencana, Pengamat: Ini soal Kepemimpinan Moral

Prabowo Sindir Keras Pejabat yang Foto-foto di Lokasi Bencana, Pengamat: Ini soal Kepemimpinan Moral

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas