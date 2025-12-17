Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Mentan Targetkan Papua Swasembada Pangan, Bakal Cetak 100 Ribu Hektare Sawah

Mentan Andi Amran Sulaiman menargetkan wilayah Papua mencapai swasembada pangan dalam waktu dua sampai tiga tahun.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Mentan Targetkan Papua Swasembada Pangan, Bakal Cetak 100 Ribu Hektare Sawah
Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com
SWASEMBADA PANGAN - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Andi Amran Sulaiman menargetkan wilayah Papua mencapai swasembada pangan dalam waktu dua sampai tiga tahun. 

Ringkasan Berita:
  • Wilayah Papua ditargetkan mencapai swasembada pangan dalam waktu dua sampai tiga tahun.
  • Kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, tetapi produksi lokal baru mencapai 120.000 ton per tahun.
  • Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah secara masif.

 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan wilayah Papua mencapai swasembada pangan dalam waktu dua sampai tiga tahun.

Hal itu disampaikan Amran di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun, kalau bisa 2 tahun selesai," ujarnya.

Amran menyebut, kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660.000 ton per tahun.

Namun, produksi lokal baru mencapai 120.000 ton per tahun.

Rekomendasi Untuk Anda

Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah secara masif.

"Papua butuh 660.000 ton beras, tetapi hanya memproduksi 120.000 ton sehingga masih kekurangan 500.000 ton. Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 hektare. 

"Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan enam provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah paling 3 tahun bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 hektare sehingga Papua adalah swasembada pangan," jelasnya.

Ia mengatakan, visi pemerintah adalah membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Swasembada pangan di setiap pulau tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah adalah solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

"Mimpi kita seluruh Indonesia swasembada pangan sehingga dia ngangkut itu tidak ada. Dia angkut antara pulau dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi," ungkapnya.

Baca juga: Prabowo Janji Naikkan Dana Otsus Papua 2026 Jadi Rp12 Triliun

Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua lewat industri sagu.

Amran menyatakan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

Harapannya, langkah itu bisa mempercepat pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/3
123
Tags:
Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman
Papua
swasembada pangan
sawah
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas