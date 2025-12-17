Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 18 Desember 2025

Ringkasan Berita: BMKG telah merilis daftar Kota atau Kabupaten di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada 18 Desember 2025

BMKG juga mengimbau masyarakat mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor

Masyarakat bisa mengakses laman resmi BMKG untuk mendapat informasi cuaca real time.

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada Kamis (18/12/2025).

Dengan intensitas hujan lebat hingga sangat lebat tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada akan bencana banjir dan tanah longsor.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” tulis @infobmkg dalam sebuah caption di Instagram.

Bencana Hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, terutama yang berkaitan dengan air (hidro) dan atmosfer (meteorologi).

Bencana ini juga kerap terjadi akibat dinamika atmosfer, yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Untuk mengetahui Kabupaten atau Kota yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat, simak detailnya di bawah ini.

Daftar Kabupaten/Kota

Dikutip dari Instagram @infobmkg, berikut daftar Kabupaten/Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada Kamis, 18 Desember 2025:

1. Aceh

- Kabupaten Nagan Raya

- Kabupaten Aceh Tengah

- Kabupaten Aceh Barat

- Kabupaten Aceh Timur

- Kabupaten Bener Meriah

- Kabupaten Aceh Tenggara

2. Kepulauan Bangka Belitung