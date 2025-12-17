Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Cuaca Ekstrem

Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 18 Desember 2025

BMKG merilis daftar Kota/Kabupaten yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada Kamis, 18 Desember 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Sri Juliati
zoom-in Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 18 Desember 2025
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
POTENSI HUJAN LEBAT - Pengendara roda dua melintas saat hujan di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/11/2025). BMKG telah merilis daftar Kota dan Kabupaten di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada Kamis (18/12/2025). Simak daftarnya 

Ringkasan Berita:
  • BMKG telah merilis daftar Kota atau Kabupaten di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada 18 Desember 2025
  • BMKG juga mengimbau masyarakat mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor
  • Masyarakat bisa mengakses laman resmi BMKG untuk mendapat informasi cuaca real time.

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada Kamis (18/12/2025).

Dengan intensitas hujan lebat hingga sangat lebat tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada akan bencana banjir dan tanah longsor.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” tulis @infobmkg dalam sebuah caption di Instagram.

Bencana Hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, terutama yang berkaitan dengan air (hidro) dan atmosfer (meteorologi).

Bencana ini juga kerap terjadi akibat dinamika atmosfer, yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Untuk mengetahui Kabupaten atau Kota yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat, simak detailnya di bawah ini.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Besok Kamis, 18 Desember 2025: Aceh-Jabar Siaga Hujan Lebat

Daftar Kabupaten/Kota

Rekomendasi Untuk Anda

Dikutip dari Instagram @infobmkg, berikut daftar Kabupaten/Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada Kamis, 18 Desember 2025:

1. Aceh

- Kabupaten Nagan Raya

- Kabupaten Aceh Tengah

- Kabupaten Aceh Barat

- Kabupaten Aceh Timur

- Kabupaten Bener Meriah

- Kabupaten Aceh Tenggara

2. Kepulauan Bangka Belitung

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/4
1234
Tags:
BMKG
hujan lebat
Bencana Hidrometeorologi
banjir
tanah longsor
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas