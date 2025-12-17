Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Tujuan Terkait
Ekosistem Daratan

3 Pernyataan Prabowo soal Kelapa Sawit: Karunia Tuhan hingga Minta Tak Khawatir Deforestasi

Semenjak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung perihal kelapa sawit.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in 3 Pernyataan Prabowo soal Kelapa Sawit: Karunia Tuhan hingga Minta Tak Khawatir Deforestasi
Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
PRABOWO BICARA SAWIT - Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Semenjak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung perihal kelapa sawit. 

Ringkasan Berita:
  • Prabowo menilai Indonesia perlu menambah penanaman kelapa sawit tanpa khawatir membahayakan dan menyebabkan deforestasi.
  • Kepala Negara menyatakan bahwa Indonesia mempunyai karunia berupa komoditas kelapa sawit karena mampu diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM).
  • Prabowo menargetkan penanaman sawit di Papua untuk menuju energi mandiri berbasis potensi lokal.

TRIBUNNEWS.COM - Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung perihal kelapa sawit.

Pada Desember 2024 lalu, Prabowo menilai Indonesia perlu menambah penanaman kelapa sawit tanpa khawatir membahayakan dan menyebabkan deforestasi.

Ia menilai tuduhan bahwa lahan sawit menyebabkan deforestasi merupakan keliru karena menurutnya pohon sawit juga menyerap karbon dioksida.

Kemudian, Kepala Negara menyatakan bahwa Indonesia mempunyai karunia berupa komoditas kelapa sawit karena mampu diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terkini, Prabowo menargetkan penanaman sawit di Papua untuk menuju energi mandiri berbasis potensi lokal.

1. Targetkan Penanaman Sawit di Papua

Rekomendasi Untuk Anda

Prabowo menargetkan penanaman sawit di Papua dalam kurun waktu 5 tahun sebagai langkah menuju energi mandiri berbasis potensi lokal.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama seluruh kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi.”

Dalam rapat itu, Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi energi berbasis potensi lokal.

Menurutnya, kemandirian energi dan pangan akan berdampak besar pada penghematan anggaran negara, khususnya subsidi dan impor bahan bakar.

“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri.”

Baca juga: Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyoroti nilai impor BBM Indonesia yang masih mencapai Rp520 triliun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada Rp250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp500 triliun.” 

Prabowo menilai penghematan itu dapat membuka ruang fiskal besar bagi pembangunan daerah.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/3
123

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
Prabowo Subianto
kelapa sawit
Sawit
deforestasi
swasembada energi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas