Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

DPP GMNI Tekankan Implementasi Ekonomi Hijau Berbasis Pasal 33 UUD 1945

GMNI enegaskan pentingnya implementasi ekonomi hijau berbasis Pasal 33 UUD 1945 sebagai arah strategis pembangunan nasional.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in DPP GMNI Tekankan Implementasi Ekonomi Hijau Berbasis Pasal 33 UUD 1945
Istimewa
EKONOMI HIJAU - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), menegaskan pentingnya implementasi ekonomi hijau berbasis Pasal 33 UUD 1945 sebagai arah strategis pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan dalam agenda pengukuhan kepengurusan DPP GMNI Periode 2025–2028 yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • GMNI menegaskan ekonomi hijau berbasis Pasal 33 UUD 1945 sebagai arah strategis pembangunan nasional.
  • Bencana ekologis di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera, dinilai sebagai alarm serius akibat model pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan ekologis.
  • GMNI berkomitmen menjadi mitra strategis sekaligus kontrol kritis pemerintah.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), menegaskan pentingnya implementasi ekonomi hijau berbasis Pasal 33 UUD 1945 sebagai arah strategis pembangunan nasional.

Penegasan itu disampaikan dalam agenda pengukuhan kepengurusan DPP GMNI Periode 2025–2028 yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025).

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menilai berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera, menjadi peringatan serius bagi negara untuk memperkuat orientasi pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Dirinya menilai, Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang jelas bagi pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.

“GMNI memandang bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat, sehingga penguatan ekonomi hijau perlu terus didorong,” kata Risyad.

Rekomendasi Untuk Anda

Untuk diketahui, Pasal 33 UUD 1945 berbunyi.

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Risyad menambahkan, kerusakan lingkungan dan bencana ekologis tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis.

Sebab itu, GMNI mendorong percepatan ekonomi hijau melalui pendekatan ekologi politik agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi.

“Bencana di sejumlah wilayah Sumatera menjadi refleksi penting perlunya percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik,” ucap Risyad.

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
GMNI
Ekonomi Hijau
Pancasila
UUD 1945
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Indeks Pancasila Naik, BPIP Klaim Ideologi Kian Mengakar

Indeks Pancasila Naik, BPIP Klaim Ideologi Kian Mengakar

Kunci Jawaban LKS Pendidikan Pancasila Kelas 2 Halaman 54: Manfaat Hobi dalam Kehidupan Sehari-hari

Kunci Jawaban LKS Pendidikan Pancasila Kelas 2 Halaman 54: Manfaat Hobi dalam Kehidupan Sehari-hari

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas