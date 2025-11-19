Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Lepas Umumkan Harga Pre-booking L8 PHEV di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Merek otomotif pendatang baru Lepas akan mendebut di gelaran pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Lepas Umumkan Harga Pre-booking L8 PHEV di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025
Tribunnews/Choirul Arifin
SUDAH BISA DIPESAN - Lepas 8 PHEV saat ditampilkan di acara L8 First Media Impression di Jakarta, Rabu, 19 November 2025. Harga pre-booking SUV 5 penumpang ini akan diumumkan di gelaran pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, 22-30 November 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Merek otomotif pendatang baru dari Tiongkok, Lepas, akan mendebut di gelaran pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang.
  • Model pertama yang diboyong adalah SUV 5 penumpang L8 PGHEV sekaligus mengumumkan harga jual pre-booking ke konsumen Indonesia.
  • Indonesia jadi pasar internasional pertama bagi Lepas dan negara pertama peluncuran Lepas L8 PHEV di luar China.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merek otomotif pendatang baru dari Tiongkok, Lepas, akan mendebut di gelaran pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang berlangsung 22-30 November 2025.

Brand dari grup Chery ini akan menampilkan Lepas L8 PHEV yang merupakan SUV 5-seater sekaligus menjadikan Indonesia menjadi negara pertama ekspansi Lepas ke pasar otomotif luar negeri di luar China.

Country Director Lepas, Ricky He, mengatakan Indonesia merupakan pasar potensial dan menjadi negara tujuan ekspansi internasional Lepas di dunia.

Untuk itu Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang akan memasarkan SUV Lepas L8 PHEV di luar China. Baru setelah itu, Lepas akan memasarkan L8 PHEV ke pasar Eropa dan negara lain.

"Lepas bagian dari Chery Group. Kami berupaya memberikan pengalaman berkendara yang modern dan menghadirkan perspektif baru tentang definisi berkendara yang elegan."

"Indonesia dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi me njadi target pasar pertama ekspansi internasional Lepas di luar China," ungkapnya di acara Lepas L8 First Media Impression di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

SUV Lepas L8 PHEV
SUDAH BISA DIPESAN - Lepas 8 PHEV saat ditampilkan di acara L8 First Media Impression di Jakarta, Rabu, 19 November 2025. Harga pre-booking SUV 5 penumpang ini akan diumumkan di gelaran pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, 22-30 November 2025.

Sebelumnya, Lepas sudah memamerkan SUV L8 PHEV di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 bulan Juli 2025 lalu dan sudah mulai membuka pre-booking untuk pembelian SUV ini.

Di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang dibuka Jumat, 22 November nanti, Lepas akan mengumumkan harga jual pre-booking SUV ini.

Target Pasar Lepas L8 PHEV

Product Manager Lepas, Lalu Indra Wirabakti mengatakan, Lepas hadir untuk mereka yang percaya bahwa kendaraan lebih dari sekedar alat transportasi tapi merefleksikan diri pemiliknya.

"Lepas kombinasi dari Leopard dan Passion. Target pasarnya adalah masyarakat perkotaan. Lepas tidak akan mengikuti tren tapi bikin standar baru bagaimana elegan terlihat," sebut Lalu Indra.

Baca juga: Pabrik Suzuki Cikarang Jadi Basis Ekspor Fronx untuk Pasar ASEAN

Dia menambahkan, Lepas merupakan energi baru dan gaya hidup baru. Preposisi mereknya adalah Drive Your Elegance. Sementara Lepas L8 diposisikan sebagai versatile 5 seat SUV dengan desain elegan.

"Kami menargetkan profesional muda dan eksekutif muda di rentang usia 30-45 tahun," sebut Lalu Indra. SUV Lepas L8 PHEV dipasarkan di Indonesia dalam lima varian warna, diantaranya warna black, purple, grey dan green.

"Model yang kita pajang di sini adalah model Lepas L8 HEV. Konsep mobil ini adalah SUV 5-seater untuk pengguna perkotaan."

Baca juga: Changan Mendebut di GJAW 2025, Bawa Lumin EV Pesaing Airev

"Target pasarnya kaum elit perkotaan dengan desain elegan fitur fitur ini sudah terinstal di mobil kami. Fitur-fitur dan detail interiornya akan kami sampaikan di sesi berikutnya (di GJAW 2025)," kata Lalu Indra.

Arga Simanjuntak, Head of Marketing Lepas menambahkan, Lepas L8 PHEV akan hadir di pameran GJAW 2025 dan pihaknya akan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk test drive pertama kalinya mobil ini di event tersebut.

"Harga prebooking SUV 5 penumpang ini juga akan diumunkan di GJAW 2025," ungkap Arga Simanjuntak.

 

 

