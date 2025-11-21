Harga Pre-booking Lepas L8 Rp589 Juta di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Ringkasan Berita: Lepas mengumumkan harga pre-booking untuk model pertamanya yang rilis di pasar Indonesia Lepas L8 PHEV, seharga Rp589 juta per unit.

Lepas L8 PHEV merupakan SUV 5-seater yang menyasar pengguna masyarakat urban dengan rentang usia pengguna 30-45 tahun.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Brand pendatang baru dari Tiongkok, Lepas, mengumumkan harga pre-booking untuk model pertamanya yang rilis di pasar Indonesia Lepas L8 PHEV, seharga Rp589 juta per unit.

Harga prebooking Lepas L8 diumumkan pertama kalinya langsung oleh Presiden Direktur Lepas Ricky He di gelaran pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat, 21 November 2025.

Product Manager Lepas, Lalu Indra Wirabakti mengatakan, untuk penjualan Lepas pihaknya sudah membuka satu dealer eksklusif berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Konsumsi bahan bakar mobil ini diklaim hanya 1,49 liter per 100 kilometer, EV Range 100+ km/l, long range 1.300+ km. Wheelbase mobil ini 2.800 mm.

Dia mengatakan, Lepas L8 punya 16 mode ubah kabin untuk berbagai keperluan traveling bersama keluarga serta daya listrik 2,2 kW yang bisa memasok listrik sampai 48 jam.

Mobil ini juga dilengkapi fitur wireless charger pengisian cepat, serta 47 titik storage. Lepas L8 juga dilengkapi teknologi APA dan RPA berguna saat parkir di area sempit, serta saat mengemudi malam hari.

Teknologi keamanan baterainya bisa membuatnya aman melintas di genangan air hingga ketinggian 600 mm.

SUDAH BISA DIPESAN - Lepas 8 PHEV saat ditampilkan di acara L8 First Media Impression di Jakarta, Rabu, 19 November 2025. Harga pre-booking SUV 5 penumpang ini akan diumumkan di gelaran pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, 22-30 November 2025. (Tribunnews/Choirul Arifin)

"Lepas L8 jadi standar baru SUV 5 seaters premium di Indonesia. Pesona sejak pandangan pertama, Leopard aesthetic," ungkap Lalu Indra Wirabakti di acara pengumuman harga pre-booking.

Dia mengatakan, kata 'Lepas' merupakan kombinasi dari Leopard dan Passion. Target pasarnya adalah masyarakat perkotaan. "Lepas tidak akan mengikuti tren tapi bikin standar baru bagaimana elegan terlihat," kata Lalu Indra.

Dia menambahkan, Lepas merupakan energi baru dan gaya hidup baru. Preposisi mereknya adalah Drive Your Elegance. Sementara Lepas L8 diposisikan sebagai versatile 5 seat SUV dengan desain elegan.

"Kami menargetkan profesional muda dan eksekutif muda di rentang usia 30-45 tahun," sebut Lalu Indra. SUV Lepas L8 PHEV dipasarkan di Indonesia dalam lima varian warna, diantaranya warna black, purple, grey dan green.

"Target pasarnya kaum elit perkotaan dengan desain elegan fitur fitur ini sudah terinstal di mobil kami. Fitur-fitur dan detail interiornya akan kami sampaikan di sesi berikutnya (di GJAW 2025)," kata Lalu Indra.