GJAW 2025

Grand Vitara Minor Change Rilis di GJAW 2025, Harga Mulai dari Rp416 Juta 

 Grand Vitara minor change 2025 meluncur di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Grand Vitara Minor Change Rilis di GJAW 2025, Harga Mulai dari Rp416 Juta 
Tribunnews/Choirul Arifin
LEBIH FRESH - Peluncuran SUV 5-seaters Grand Vitara minor change 2025 di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Grand Vitara minor change 2025 meluncur di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.
  • Fitur baru di model ini adalah Ventilated Seat dan Electronic Parking Brake (EPB) with Hold Function untuk mempermudah pengendara dalam kondisi stop maupun saat ingin memarkirkan kendaraan.
  • Kaki-kaki SUV ini punya velg desain baru yang lebih dinamis, menonjolkan karakter SUV perkotaan berkarakter stylish serta berkepribadian kuat.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Suzuki Indonesia melakukan penyegaran pada model kendaraan SUV dengan meluncurkan Grand Vitara minor change 2025 di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

Grand Vitara minor change 2025 ini mendapatkan ubahan pada beberapa bagian eksterior serta interior  namun tetap mempertahankan basis performa, platform, maupun fitur-fitur unggulannya.

Pada sisi eksterior, Grand Vitara kini punya opsi warna terbaru Pearl Cave Black.

Di bagian kaki-kaki velg punya desain baru yang lebih dinamis, menonjolkan karakter SUV perkotaan berkarakter stylish serta berkepribadian kuat.

Di interior, Grand Vitara minor change kini mengaplikasikan 7-inch Digital TFT Color Multi-Information Display dan Ventilated Seat with 3 Level Adjustment.

Jok baru ini membuat tubuh tetap merasakan sejuk dan nyaman saat berkendara di siang hari dengan 3 level pengaturan yang dapat disesuaikan.

Fitur baru di model ini adalah Electronic Parking Brake (EPB) with Hold Function untuk mempermudah pengendara dalam kondisi stop maupun saat ingin memarkirkan kendaraan.

Pilihan warna Grand Vitara
PILIH MANA - Pilihan warna SUV Grand Vitara minor change 2025 saat diluncurkan di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

Suzuki juga mengaplikasikan LED Interior Lamp untuk pencahayaan kabin lebih terang.

Grand Vitara minor change 2025 tetap dibekali mesin yang sama dari model sebelumnya, yakni K15C 1.500cc + Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) bertenaga 103,06 PS / 6.000 rpm dan torsi maksimum 136,8 Nm / 4.400 rpm.

Kendaraan ini tetap dilengkapi sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) dengan transmisi: 6-speed Automatic Transmission dengan paddle shift.

Baca juga: Daihatsu Mulai Serah Terima Unit Rocky Hybrid ke Pembeli

Teknologi SHVS memanfaatkan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery untuk meningkatkan respon dan menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar.

Dony Ismi Saputra, Deputy of Sales & Marketing Managing Director Suzuki Indonesia bilang ubahan dan penambahan fitur di model minor change ini berdasar masukan yang dijaring dari konsumen Suzuki selama ini.

Grand Vitara minor change OK
MESIN SAMA - Peluncuran SUV 5-seaters Grand Vitara minor change 2025 di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, Jumat, 21 November 2025.

"Kami menyentuh aspek visual serta kenyamanan berkendara melalui fitur-fitur terbaru," kata dia. Fokus pembaruan ini adalah kenyamanan berkendara dan keiritan konsumsi bahan bakar.

"Grand Vitara minor change tetap diposisikan sebagai Modern Urban SUV yang efisien, nyaman, dan kaya akan teknologi," ungkap Dony.

Baca juga: Harga Pre-booking Lepas L8 Rp589 Juta di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
GJAW 2025
Grand Vitara Minor Change
SUV
Suzuki Indonesia
