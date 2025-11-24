Komunitas QJRiders Chapter Bali Resmi Berdiri, Siapkan Program Island Ride

Ringkasan Berita: Pemakai sepeda motor QJMotor di Pulau Bali resmi mendeklarasikan wadah komunitas mereka melalui pembentukan QJRiders Chapter Bali.

Komunitas ini berupaya menyatukan sesama pengguna QJMotor di Bali yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Bali lewat aktivitas bersama.



TRIBUNNEWS.COM, BALI — Pengguna sepeda motor QJMotor di Pulau Bali kini resmi memiliki wadah komunitas melalui pembentukan QJRiders Chapter Bali. Komunitas ini lahir dari antusiasme para pemilik motor QJMotor yang ingin berkumpul, berbagi kesenangan dalam berkendara.

Selebrasi deklarasi pendirian komunitas ini sekaligus pengukuhan struktur kepengurusan QJRiders Chapter Bali kepada publik dilakukan di kawasan Ubud, Sabtu, 22 November 2025.

Ketua QJRiders Chapter Bali, Cokorda Agung Pramanayogi (Cgpram) menyampaikan rasa bangga atas terbentuknya komunitas ini. “QJRiders Chapter Bali merupakan pionir pertama dari QJRiders Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan, komunitas ini terbentuk dari semangat yang sama, yaitu ingin membangun ruang berkumpul bagi sesama pengguna QJMotor di Bali yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Bali.

Cokorda juga memperkenalkan salah satu program kerja utamanya, yakni Island Ride, yang menggabungkan kegiatan riding dengan kolaborasi bersama desa-desa wisata di Bali.

Melalui program ini, para QJRiders tidak hanya melakukan perjalanan antar destinasi, tetapi juga berkontribusi dalam misi sosial untuk membantu memajukan desa serta mengenal Bali dari perspektif yang lebih luas.

Dia menargetkan penyelenggaraan overseas ride setidaknya sekali dalam setahun untuk mempertemukan anggota dengan QJRiders dari berbagai daerah lain, sekaligus memperkuat ikatan antar-riders.

Budi Kurniawan, Head of Branding and Marketing Communication QJMotor Industry Indonesia bilang, kehadiran komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pengguna dan produsen.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran QJRiders Chapter Bali. Loyalitas dan antusiasme para pengguna menjadi kekuatan besar yang mendorong kami terus menyediakan produk dan pengalaman berkendara yang terbaik,” kata dia.

Komunitas QJRiders Chapter Bali telah menyiapkan berbagai program ke depan, termasuk riding bersama, kampanye safety riding, kegiatan sosial, serta kolaborasi dengan komunitas roda dua lainnya di Bali.

Seluruh kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota komunitas, masyarakat Bali, dan ekosistem otomotif secara lebih luas. (tribunews/fin)