Skuter Listrik Sprinto Raup 500 SPK Hingga Hari Kelima GJAW 2025

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Lima hari setelah resmi rilis di pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, skuter listrik anyar Sprinto meraup pesanan 500 unit lebih dari pengunjung berdasarkan surat pemesanan kendaraan (SPK) yang masuk.

Antusiasme pengunjung terhadap motor listrik terbaru ini terlihat sangat tinggi karena harganya terbilang ramah kantong.

"Angka SPK tersebut terus berjalan (on-going), menunjukkan respon pasar yang positif dan minat besar terhadap produk terbaru IEI ini. Kami sangat bersyukur melihat respon yang begitu baik dari para pengunjung GJAW 2025," kata Pius Wirawan, CEO PT Indomobil Emotor Internasional dikutip Kamis, 27 November 2025.

Pius menjelaskan, capaian SPK Sprinto tidak hanya berasal dari pelanggan ritel, tetapi juga dari sektor bisnis untuk armada fleet/perusahaan.

Menurutnya, beberapa perusahaan tertarik pada nilai efisiensi operasional yang sangat signifikan di skuter listrik ini yang diklaim mampu menghemat hingga Rp7 juta per tahun untuk setiap unitnya.

"Efisiensi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak perusahaan mulai beralih ke kendaraan listrik kami,” ungkap Pius.

Sprinto memiliki desain sporty yang dipadukan sentuhan futuristik. Bagian depan tampil tegas dan modern, diperkuat dengan VoltAura Emblem, AeroBlade Panel, serta VoltArmor Panel yang menambah karakter agresif.

Di bagian belakang, Arc Tail Light dengan pencahayaan cerah meningkatkan visibilitas di malam hari, sementara Geoforce Ready Panel menegaskan integrasi desain dengan fitur digital yang diusung Sprinto.

Skuter untuk mobilitas perkotaan ini memiliki dimensi panjang 1.980 mm, lebar 745 mm, tinggi 1.115 mm, dan ground clearance 150 mm. IEI mengklaim skuter ini punya performa agresif di mana jarak 0–50 km/jam bisa dicapai dalam 6,4 detik.

Sprinto memiliki motor listrik 3.5 kW dengan torsi instan 195 Nm untuk mendapatkan respons cepat saat berakselerasi, untuk kondisi stopand-go di kota besar. Hasil pengujian internal menunjukkan Sprinto mampu Sprint dari 0–50 km/jam dalam 6,4 detik.

Kecepatan puncak mencapai 95 km/jam, memberikan ruang ekstra bagi pengguna untuk melaju di jalan-jalan besar.

Sprinto juga menyematkan 3-Speed Feature dan Boost Mode untuk dorongan tenaga tambahan. Untuk daya jelajah, baterai Lithium 2.45 kWh mampu mencatatkan range hingga 110 km, cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sering isi ulang.

Fitur keselamatannya meliputi Traction Control System (TCS), Combi Brake Assist, Hill Start Assist, Regenerative Braking, Anti-Theft Alarm, serta perlindungan IP67 yang tahan air dan debu.

Fitur-fitur lainnya, Keyless Start, Push Assist Mode, Reverse Mode, Wide Storage, Emergency Mode, hingga Active Bluetooth Speaker dan sistem hiburan penuh.