SUV T2 Jadi Backbone Penjualan, Jetour Ekspansi Diler Hingga 40 di 2026

Ringkasan Berita: Jetour akan mengembangkan jaringan cabang menjadi 25 lokasi di akhir 2025 dan menjadi 40 lokasi di akhir 2026 dengan fokus kota-kota tier 1.

Model SUV ketiga Jetour T2 yang kini dijual di Indonesia diproyeksikan jadi tulang punggung penjualan dan berkontribusi 50 sampai 70 persen dari total volume kendaraan yang terjual di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -Jetour, brand otomotif pendatang baru dari Tiongkok, memperluas jaringan diler resmi di Indonesia dengan menggarap kota-kota di tier 1 dan tier 2 seiring dengan penambahan lini produk yang dipasarkan di Indonesia.

Saat ini Jetour memasarkan 3 model kendaraan yang seluruhnya model SUV yakni Jetur Dashing, X70 Plus dan yang terbaru dan diluncurkan di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Jetour T2.

Sementara, jaringan diler resmi Jetour saat ini berjumlah 22 titik dan sampai akhir 2025 ini akan dikembangkan menjadi 25 lokasi dan sampai akhir 2026 terus ditambah menjadi 40 diler.

"Beberapa hari lalu kita sudah launching model yang ditunggu masyarakat yakni SUV T2 dan ke depan produk Jetour akan bertambah dengan teknologi yang baru."

"Jaringan Jetour saat beroperasi di 22 titik dan sampai akhir tahun ada 25 unit tapi beberapa lagi masih on progress pembangunan. Tahun depan target kita 40 outlet di seluruh Indonesia," ungkap Michael Budiharja, Sales Director PT Jetour Motor Indonesia di acara diskusi dengan media di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 awal pekan ini.

"Total 40 diler kita sampai akhir 2026 itu masih fokus di kota tier 1. Seperti Pontianak, itu kota tier 1. Tapi kita juga mulai lihat pengembangan ke kota tier 2 seperti Singkawang. Begitu juga di Medan kita sudah buka dilernya dan kita mulai melihat ke Deliserdang," imbuh Michael Budiharja.

Saat ini pihaknya terus memantau kondisi pasar otomotif nasional yang diakuinya kondisinya memang sangat menantang.

"Kondisi market sedang challenging kita upayakan keluarkan produk niche market. Kita akan lihat terus tren permintaan pasar melalui survei terus-menerus untuk mengetahui model model yang hype dan disukai masyarakat," sebutnya.

T2 Jadi Backbone Penjualan

Michael menambahkan, SUV 5-seater T2 diproyeksikan sebagai pendulang utama volume penjualan Jetour di Indonesia yang diharapkan berkontribusi 50 sampai 70 persen penjualan.

"T2 kita harapkan jadi batu loncatan dan jadi backbone penjualan kita terutama untuk masyarakat yang menyukai mobil bergaya boxy," ujarnya.

Ranggi Radiansyah, Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia mengatakan, harga Jetour T2 dibanderol Rp568 juta dari harga normal Rp588 juta dan penerimaan masyarakat terhadap SUV ini menurutnya sangat bagus.

Penjualan di platform Blibli.com pihaknya sudah meraih 120 lebih booking online dari masyarakat dari Jabodetabek dan kota-kota lainnya.

Total, booking yang masuk termasuk melalui pemesanan ke diler resmi, sudah mencapai 200 unit. "Itu angka booking yang sudah berjalan," ungkapnya. Jetour T2 sudah dirakit lokal di fasilitas perakitan kendaraan PT Handal.

PENGEMBANGAN JARINGAN DILER - Michael Budiharja, Sales Director PT Jetour Motor Indonesia (kiri) dan Ranggi Radiansyah, Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia di acara diskusi dengan media di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Jetour T2 merupakan SUV bergaya offroad dengan bodi boxy yang ditenagai mesin 2.000 cc T-GDI bertenaga 245 PS dan torsi 375 Nm yang hadir sejak 1.750–4.000 rpm.