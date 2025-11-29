Program Diskon MG, Suzuki dan Wuling di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025



TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG — Banyak program promo dan diskon ditawarkan agen pemegang merek (APM) di penyelenggaraan pameran akhir tahun, GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

Tawaran diskon dan program spesial yang ditawarkan cukup menggiurkan. Berikut 3 program yang ditawarkan 3 merek otomotif roda empat di GJAW 2025 masing-masing dari Morris Garages Indonesia (MG), Suzuki dan Daihatsu.

MG Indonesia

Morris Garages Indonesia hadir di Hall 6E dengan line-up lengkap yang mencakup segmen

ICE, Hybrid, dan BEV, serta program promo khusus sepanjang pameran.

Di segmen mobil listrik, MG menawarkan paket menarik melalui MG ZS EV dengan benefit hingga Rp70 juta, serta uang muka ringan mulai Rp15 juta untuk pembelian MG4 EV.

Spesial untuk lini kendaraan listrik MG, konsumen bisa menikmati berbagai keuntungan tambahan, mulai dari gratis asuransi 1 tahun, cicilan tanpa bunga hingga 2 tahun, voucher listrik gratis selama 3 tahun, hingga instalasi home wall charger tanpa biaya.

Konsumen juga mendapatkan V2L adapter dan servis gratis 5 tahun atau 75.000 km, sehingga pengalaman

memiliki kendaraan listrik MG menjadi lebih mudah dan hemat.

Untuk konsumen yang memilih model ICE/HEV seperti MG ZS, MG5 GT, dan MG VS HEV, MG juga

menyediakan penawaran yang kompetitif.

ADA PROGRAM TEST DRIVE - Booth MG Motor di pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

Setiap pembelian disertai benefit hingga ratusan juta, gratis asuransi 1 tahun, perawatan berkala dan suku cadang gratis 4 tahun, serta garansi 5 tahun dengan jarak tempuh tanpa batas, memberikan rasa tenang dan nilai tambah bagi pemilik kendaraan.

MG juga memberikan benefit lebih dari Rp100 juta untuk model MG ZS, memberikan opsi yang lebih terjangkau bagi konsumen yang menginginkan SUV kompak dengan fitur lengkap.

Seluruh program mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Di GJAW 2025, MG juga menghadirkan enam unit display yang mewakili seluruh teknologi yang ditawarkan MG di Indonesia—mulai dari model ICE, hybrid, hingga BEV (Battery Electric Vehicle).

Pengunjung dapat melihat langsung karakter, fitur, dan desain dari setiap model yang dipamerkan. MG menyiapkan empat unit test drive yang dapat dicoba selama pameran.

PAMERAN AKHIR TAHUN - Keramaian pengunjung di loket masuk pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang. Pameran berlangsung 21-30 November 2025.

"Lini kendaraan MG di segmen ICE, HEV, dan BEV bisa dimiliki oleh konsumen dengan berbagai keuntungan dan kemudahan melalui program spesial di ajang tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan terbatas untuk memiliki produk dengan sensasi berkendara yang mengesankan dan inovasi berlimpah dari MG,” ujar Jason Huang, Chief Executive Officer MG Motor Indonesia.

Suzuki

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tampil di Hall 8 di GJAW 2025. Kali ini Suzuki menghadirkan program penjualan eksklusif selama pameran 21–30 November 2025.

Pembelian Fronx, New XL7, Grand Vitara, All New Ertiga, S-Presso, dan Jimny berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp1.000.000.