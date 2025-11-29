Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
GJAW 2025

Program Diskon MG, Suzuki dan Wuling di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Banyak program promo dan diskon ditawarkan agen pemegang merek di pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Program Diskon MG, Suzuki dan Wuling di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025
Tribunnews.com
BISA DICOBA PENGUNJUNG - Aktivitas test drive di area outdoor di penyelenggaraan pameran akhir tahun, GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025. 


TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG — Banyak program promo dan diskon ditawarkan agen pemegang merek (APM) di penyelenggaraan pameran akhir tahun, GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.

Tawaran diskon dan program spesial yang ditawarkan cukup menggiurkan. Berikut 3 program yang ditawarkan 3 merek otomotif roda empat di GJAW 2025 masing-masing dari Morris Garages Indonesia (MG), Suzuki dan Daihatsu.

MG Indonesia

Morris Garages Indonesia hadir di Hall 6E dengan line-up lengkap yang mencakup segmen
ICE, Hybrid, dan BEV, serta program promo khusus sepanjang pameran. 

Di segmen mobil listrik, MG menawarkan paket menarik melalui MG ZS EV dengan benefit hingga Rp70 juta, serta uang muka ringan mulai Rp15 juta untuk pembelian MG4 EV.

Spesial untuk lini kendaraan listrik MG, konsumen bisa menikmati berbagai keuntungan tambahan, mulai dari gratis asuransi 1 tahun, cicilan tanpa bunga hingga 2 tahun, voucher listrik gratis selama 3 tahun, hingga instalasi home wall charger tanpa biaya.

Konsumen juga mendapatkan V2L adapter dan servis gratis 5 tahun atau 75.000 km, sehingga pengalaman
memiliki kendaraan listrik MG menjadi lebih mudah dan hemat.

Untuk konsumen yang memilih model ICE/HEV seperti MG ZS, MG5 GT, dan MG VS HEV, MG juga
menyediakan penawaran yang kompetitif.

Booth MG Motor di GJAW 2025
ADA PROGRAM TEST DRIVE - Booth MG Motor di pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang, 21-30 November 2025.
Rekomendasi Untuk Anda

Setiap pembelian disertai benefit hingga ratusan juta, gratis asuransi 1 tahun, perawatan berkala dan suku cadang gratis 4 tahun, serta garansi 5 tahun dengan jarak tempuh tanpa batas, memberikan rasa tenang dan nilai tambah bagi pemilik kendaraan.

MG juga memberikan benefit lebih dari Rp100 juta untuk model MG ZS, memberikan opsi yang lebih terjangkau bagi konsumen yang menginginkan SUV kompak dengan fitur lengkap.

Seluruh program mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Bridgestone: Ekspansi Produsen Mobil Listrik ke RI Dongkrak Permintaan Ban Replacement

Di GJAW 2025, MG juga menghadirkan enam unit display yang mewakili seluruh teknologi yang ditawarkan MG di Indonesia—mulai dari model ICE, hybrid, hingga BEV (Battery Electric Vehicle).

Pengunjung dapat melihat langsung karakter, fitur, dan desain dari setiap model yang dipamerkan. MG menyiapkan empat unit test drive yang dapat dicoba selama pameran.

Pengunjung GJAW 2025 OK
PAMERAN AKHIR TAHUN - Keramaian pengunjung di loket masuk pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD Tangerang. Pameran berlangsung 21-30 November 2025.

"Lini kendaraan MG di segmen ICE, HEV, dan BEV bisa dimiliki oleh konsumen dengan berbagai keuntungan dan kemudahan melalui program spesial di ajang tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan terbatas untuk memiliki produk dengan sensasi berkendara yang mengesankan dan inovasi berlimpah dari MG,” ujar Jason Huang, Chief Executive Officer MG Motor Indonesia.

Suzuki 

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tampil di Hall 8 di GJAW 2025. Kali ini Suzuki menghadirkan program penjualan eksklusif selama pameran 21–30 November 2025.

Pembelian Fronx, New XL7, Grand Vitara, All New Ertiga, S-Presso, dan Jimny berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp1.000.000.

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Metropolitan

Peran Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Dokter Gadungan hingga Penjemput Pasien

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
GJAW 2025
program promo dan diskon
kendaraan listrik
MG ZS EV
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#GJAW 2025

Chery X Mendebut di GJAW 2025, Indonesia Negara Pertama World Premiere

Chery X Mendebut di GJAW 2025, Indonesia Negara Pertama World Premiere

Spesifikasi Jetour T2, SUV Tangguh 5-Seater dengan Desain Boxy

Spesifikasi Jetour T2, SUV Tangguh 5-Seater dengan Desain Boxy

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas