Lexus Garap Bisnis Concierge di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 

Layanan ini tersedia untuk penerbangan domestik maupun internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia menggarap bisnis concierge di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan memanfaatkan momentum liburan akhir tahun masyarakat.

Layanan bernama Lexus Aero Concierge ini menjadi layanan perjalanan premium berupa personalized concierge service (layanan pramutamu) untuk memberikan kenyamanan mereka yang bepergian melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Layanan ini tersedia untuk penerbangan domestik maupun internasional. Pada periode liburan akhir tahun ini, Lexus Aero Concierge menyediakan kehadiran Check-in Transit Lexus yang berlokasi di Terminal 3.

Fasilitas ini dilengkapi ruang tunggu sebelum boarding ke pesawat.

Lexus Aero Concierge menawarkan pendampingan perjalanan secara menyeluruh, mulai dari penanganan bagasi, bantuan proses check-in, hingga pendampingan menuju area pemeriksaan keamanan.

Untuk yang penerbangannya baru tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, layanan ini juga mencakup bantuan bagasi di area kedatangan dan pendampingan hingga pelanggan kembali ke kendaraan mereka.

General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah mengatakan kehadiran Lexus Aero Concierge yang sudah dilengkapi Check-in Transit eksklusif, merupakan wujud konsistensi dalam menghadirkan pengalaman yang semakin personal dan menyeluruh bagi pelanggan Lexus.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan, termasuk saat pelanggan berada di bandara, selalu mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan sentuhan Omotenashi yang menjadi karakter khas Lexus," ujar dikutip Selasa (16/12/2025).