Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer

Lexus Mulai Gaet Lebih Banyak Pelanggan Baru, Repeat Customer Tetap Dominan

Lexus saat ini dinilai menjadi salah satu simbol aspirasi bagi konsumen yang sedang naik kelas, yang membutuhkan kendaraan yang lebih mewah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Sanusi
zoom-in Lexus Mulai Gaet Lebih Banyak Pelanggan Baru, Repeat Customer Tetap Dominan
Tribunnews.com/Lita Febriani
LEXUS INDONESIA - General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah dalam sesi eksklusif interview di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (28/11/2025). 

 

Ringkasan Berita:
  • Pembeli Lexus cenderung melakukan pembelian berulang setelah merasakan pengalaman berkendara dan layanan yang ditawarkan
  • Lexus juga berhasil menarik konsumen baru yang sebelumnya belum pernah memiliki mobil Lexus, pelanggan ini disebut sebagai Lexus First Owner

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai brand kendaraan premium, Lexus, identik dengan basis pelanggan segmen kendaraan mewah yang loyal, terus melakukan pembelian atau disebut repeat customer.

Meski telah memiliki loyalis, dalam dua tahun terakhir, merek premium asal Jepang itu mulai melihat pertumbuhan signifikan dari kelompok pembeli baru, termasuk mereka yang naik kelas dari brand lain.

General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah mengatakan, pembeli Lexus cenderung melakukan pembelian berulang setelah merasakan pengalaman berkendara dan layanan yang ditawarkan.

Baca juga: Persaingan Mobil Premium Makin Ramai, Lexus Fokus Jaga Loyalitas Pelanggan Kelas Atas

"Sekarang customer kami itu kebanyakan kami nyebutnya repeat. Jadi sekali sudah nyobain, terus ada yang baru, terus additional lagi dia mau beda body type ya di dalam Lexus," tutur Ima dalam sesi eksklusif interview di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (28/11/2025).

Menurut Ima, Lexus juga berhasil menarik konsumen baru yang sebelumnya belum pernah memiliki mobil Lexus, pelanggan ini disebut sebagai Lexus First Owner.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebagian dari mereka diperkirakan merupakan pemilik Toyota yang kini mengalami peningkatan kebutuhan dan gaya hidup.

STEER BY WIRE - Lexus meluncurkan RZ 500e di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). (Tribunnews.com/Lita Febriani).
STEER BY WIRE - Lexus meluncurkan RZ 500e di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). (Tribunnews.com/Lita Febriani). (Tribunnews/Lita Febriani)

"Untuk yang new customer juga kita tiap tahunnya mulai mendapatkan customer-customer yang pertama kali Lexus, bilangnya Lexus First Owner. Termasuk juga mereka-mereka yang sebelumnya pemilik brand-brand yang misalnya dari Toyota. Ketika mereka sudah mulai progresif di dalam kehidupannya, mereka ingin punya Lexus," jelasnya.

Lexus saat ini dinilai menjadi salah satu simbol aspirasi bagi konsumen yang sedang naik kelas, yang membutuhkan kendaraan yang lebih mewah.

"Sekarang sudah mulai dijadikan aspirasi dan ketika mereka sudah di tahap seperti itu, mereka akan punya Lexus pertamanya," ujar Ima.

Meski mayoritas pelanggan masih pembeli ulang, kontribusi konsumen yang sedang melakukan upgrading ke segmen premium terus bertambah.

"Majority memang repeat customer, tapi juga kami mulai mendapatkan customer-customer yang upgrading masuk ke segmen Lexus," imbuhnya.

Berbicara menyoal pasar dominan, walau pasar utama Lexus tetap berada di wilayah Jabodetabek, permintaan dari daerah lain juga menunjukkan tren stabil.

Ima mengungkapkan sekitar 25 persen konsumen Lexus kini berdomisili di luar wilayah Jabodetabek, menunjukkan minat terhadap brand luxury ini kian meningkat.

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Lexus
Gaikindo Jakarta Auto Week
Ima Nurbani Rahmah
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Pengalaman Berkunjung Makin Lengkap, Industri Pendukung Ramaikan Permata Bank GJAW 2025

Pengalaman Berkunjung Makin Lengkap, Industri Pendukung Ramaikan Permata Bank GJAW 2025

Akhir Pekan Seru bersama Keluarga di Permata Bank GJAW 2025

Akhir Pekan Seru bersama Keluarga di Permata Bank GJAW 2025

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas