Lexus Mulai Gaet Lebih Banyak Pelanggan Baru, Repeat Customer Tetap Dominan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai brand kendaraan premium, Lexus, identik dengan basis pelanggan segmen kendaraan mewah yang loyal, terus melakukan pembelian atau disebut repeat customer.

Meski telah memiliki loyalis, dalam dua tahun terakhir, merek premium asal Jepang itu mulai melihat pertumbuhan signifikan dari kelompok pembeli baru, termasuk mereka yang naik kelas dari brand lain.

General Manager Lexus Indonesia Ima Nurbani Rahmah mengatakan, pembeli Lexus cenderung melakukan pembelian berulang setelah merasakan pengalaman berkendara dan layanan yang ditawarkan.

"Sekarang customer kami itu kebanyakan kami nyebutnya repeat. Jadi sekali sudah nyobain, terus ada yang baru, terus additional lagi dia mau beda body type ya di dalam Lexus," tutur Ima dalam sesi eksklusif interview di GJAW 2025, ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (28/11/2025).

Menurut Ima, Lexus juga berhasil menarik konsumen baru yang sebelumnya belum pernah memiliki mobil Lexus, pelanggan ini disebut sebagai Lexus First Owner.

Sebagian dari mereka diperkirakan merupakan pemilik Toyota yang kini mengalami peningkatan kebutuhan dan gaya hidup.

STEER BY WIRE - Lexus meluncurkan RZ 500e di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). (Tribunnews.com/Lita Febriani). (Tribunnews/Lita Febriani)

"Untuk yang new customer juga kita tiap tahunnya mulai mendapatkan customer-customer yang pertama kali Lexus, bilangnya Lexus First Owner. Termasuk juga mereka-mereka yang sebelumnya pemilik brand-brand yang misalnya dari Toyota. Ketika mereka sudah mulai progresif di dalam kehidupannya, mereka ingin punya Lexus," jelasnya.

Lexus saat ini dinilai menjadi salah satu simbol aspirasi bagi konsumen yang sedang naik kelas, yang membutuhkan kendaraan yang lebih mewah.

"Sekarang sudah mulai dijadikan aspirasi dan ketika mereka sudah di tahap seperti itu, mereka akan punya Lexus pertamanya," ujar Ima.

Meski mayoritas pelanggan masih pembeli ulang, kontribusi konsumen yang sedang melakukan upgrading ke segmen premium terus bertambah.

"Majority memang repeat customer, tapi juga kami mulai mendapatkan customer-customer yang upgrading masuk ke segmen Lexus," imbuhnya.

Berbicara menyoal pasar dominan, walau pasar utama Lexus tetap berada di wilayah Jabodetabek, permintaan dari daerah lain juga menunjukkan tren stabil.

Ima mengungkapkan sekitar 25 persen konsumen Lexus kini berdomisili di luar wilayah Jabodetabek, menunjukkan minat terhadap brand luxury ini kian meningkat.