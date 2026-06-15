Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
Germany
Jerman
7 - 1
Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
Sweden
Swedia
5 - 1
Tunisia
Tunisia
Grup H - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 23:00 WIB
Spain
Spanyol
VS
Cape Verde
Tanjung Verde
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman  158, 159, 160, 161: Pilihan Ganda Bab 6 Kurikulum Merdeka

Kunci jawaban PAI kelas 8 halaman 158, 159, 160, 161 BAB 6 Kurikulum Merdeka tentang moderasi beragama dan sejarah Abbasiyah.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman  158, 159, 160, 161: Pilihan Ganda Bab 6 Kurikulum Merdeka
Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini
PROGRAM MBG- Siswa SMP N 1 Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (16/12/2025). Simak kunci jawaban PAI kelas 8 halaman 158, 159, 160, 161 BAB 6 tentang sejarah Abbasiyah dan nilai moderasi beragama. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 8 SMP/MTs halaman 158, 159, 160, 161 BAB 6 “Inspirasi Al-Qur’an: Indahnya Beragama Secara Moderat” Kurikulum Merdeka yang membahas materi sejarah Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan, serta lahirnya peradaban Islam di Baghdad.

Materi ini juga menyoroti peran khalifah Abbasiyah dalam membangun tradisi literasi, penerjemahan ilmu pengetahuan, hingga berdirinya Bayt al-Hikmah sebagai pusat keilmuan dunia yang melibatkan ilmuwan dari berbagai latar belakang.

Siswa diharapkan memahami nilai moderasi, toleransi, serta pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban yang maju dan terbuka.

Berikut kunci jawaban PAI kelas 8 halaman 158–161 BAB 6 Kurikulum Merdeka.

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman  158, 159, 160, 161 Kurikulum Merdeka

K. Rajin Berlatih

I. Berilah Tanda Silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat.

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD Halaman 171 Kurikulum Merdeka: Ayo Menyelidiki Emisi Karbon

 

Rekomendasi Untuk Anda

1. Perhatikan kutipan ayat berikut!

امة وسطا (1)
ممن يتقلب (2)
لكبيرة إلا (3)
من يتبع (4)
كنت (5)

Hukum bacaan idgam bi gunnah pada kutipan tersebut terdapat pada nomor ....

A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (3), dan (4)
D. (1), (4), dan (5)

Kunci Jawaban: B

2. Perhatikan kutipan ayat berikut!

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Bagian yang bergaris bawah pada kutipan tersebut menunjukkan hukum bacaan ....

A. iẓhār syafawi dan idgam bi gunnah
B. iẓhār ḥalqi dan idgam bi la gunnah
C. ikhfā’ syafawi dan iẓhār ḥalqi
D. idgam miṡlain dan idgam bi gunnah

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 154 Kurikulum Merdeka, Unit 4

Sesuai Minatmu
Jakarta, Padang, Medan, Semarang hingga Kalimantan Dikepung Demo Besar Hari Ini
Nasional
Jakarta, Padang, Medan, Semarang hingga Kalimantan Dikepung Demo Besar Hari Ini
Minggu Prabowo Panggil 6 Menteri ke Kertanegara, Senin Demo Besar Masih Berlanjut Kepung Jakarta
Nasional
Minggu Prabowo Panggil 6 Menteri ke Kertanegara, Senin Demo Besar Masih Berlanjut Kepung Jakarta
Hasil Piala Dunia 2026 Hari Ini - Teriakan Bahagia Moriyasu saat Jepang Dramatis Tahan Belanda 2-2
Super Skor
Hasil Piala Dunia 2026 Hari Ini - Teriakan Bahagia Moriyasu saat Jepang Dramatis Tahan Belanda 2-2
Halaman 1/4
1234
Tags:
Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka Belajar
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Bupati Pati Nonaktif Sudewo di PN Semarang, Jaksa Bacakan Dakwaan
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Bupati Pati Nonaktif Sudewo di PN Semarang, Jaksa Bacakan Dakwaan

Berita Terkait :#Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 237: Worksheet 4.13

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 237: Worksheet 4.13

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 181 182 Kurikulum Merdeka, Section 6

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 181 182 Kurikulum Merdeka, Section 6

Berita Populer
Berita Terkini
Atas