Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman  158, 159, 160, 161: Pilihan Ganda Bab 6 Kurikulum Merdeka

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 8 SMP/MTs halaman 158, 159, 160, 161 BAB 6 “Inspirasi Al-Qur’an: Indahnya Beragama Secara Moderat” Kurikulum Merdeka yang membahas materi sejarah Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan, serta lahirnya peradaban Islam di Baghdad.

Materi ini juga menyoroti peran khalifah Abbasiyah dalam membangun tradisi literasi, penerjemahan ilmu pengetahuan, hingga berdirinya Bayt al-Hikmah sebagai pusat keilmuan dunia yang melibatkan ilmuwan dari berbagai latar belakang.

Siswa diharapkan memahami nilai moderasi, toleransi, serta pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban yang maju dan terbuka.

Berikut kunci jawaban PAI kelas 8 halaman 158–161 BAB 6 Kurikulum Merdeka.

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 158, 159, 160, 161 Kurikulum Merdeka

K. Rajin Berlatih

I. Berilah Tanda Silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat.

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1. Perhatikan kutipan ayat berikut!

امة وسطا (1)

ممن يتقلب (2)

لكبيرة إلا (3)

من يتبع (4)

كنت (5)

Hukum bacaan idgam bi gunnah pada kutipan tersebut terdapat pada nomor ....

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (1), (3), dan (4)

D. (1), (4), dan (5)

Kunci Jawaban: B

2. Perhatikan kutipan ayat berikut!

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Bagian yang bergaris bawah pada kutipan tersebut menunjukkan hukum bacaan ....

A. iẓhār syafawi dan idgam bi gunnah

B. iẓhār ḥalqi dan idgam bi la gunnah

C. ikhfā’ syafawi dan iẓhār ḥalqi

D. idgam miṡlain dan idgam bi gunnah

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